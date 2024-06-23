Aileye özel koruma kalkanı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, engelli çocukların doğumdan ilkokulun ilk yıllarına kadar takip edilip desteklenmesi amacıyla Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Sistemi'ni kuracaklarını açıkladı. Göktaş, yaptığı açıklamada, 2023-2025 yıllarını kapsayan Engelli Hakları Ulusal Eylem Planı'nın 3 Şubat 2023'te yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile tüm taraflarca hassasiyetle uygulanmaya başladığını belirtti. Göktaş, "Yürütülen çalışmalar kapsamında, engelli çocukların doğumdan ilkokulun ilk yıllarına kadar takip edilip desteklenmesi amacıyla Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Sistemi'ni kuracağız" ifadelerini kullandı. Özel gereksinimi olan çocukların doğumdan ilkokul çağına kadar sağlık, koruma ve eğitim hizmetlerine erişimlerinin sağlanması amacıyla erken müdahale sisteminin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütüldüğünü bildiren Göktaş, "Sistemin oluşturulması için UNICEF ve ilgili kamu kurumlarının işbirliğinde bir pilot çalışmayı başlatacağız" dedi. Engelli bireylerin daha iyi hizmet alabilmeleri için bakanlığa bağlı kuruluşların, Bakım Hizmetleri Kalite Standartları (BHKS) kapsamında değerlendirildiğini anımsatan Göktaş, gelecek dönemde ihtisaslaşmış bakım ve rehabilitasyon merkezleri açılabilmesi için bu merkezlere yön verecek ihtisaslaşmış BHKS'nin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürüteceklerini kaydetti.