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Giriş Tarihi: 23.6.2024

Ankara’dan Rutte’ye destek

BETÜL USTA BETÜL USTA
Ankara’dan Rutte’ye destek
NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahip olan Türkiye, ittifakın en üst düzey görevi olan Genel Sekreterlik pozisyonunun belirlenmesinde önemli rol oynadı. Ankara, uzun süre Genel Sekreter adayları ile ilgili ince eleyip sık dokudu. Türkiye, önümüzdeki 5 yıllık dönemde NATO Genel Sekreterliği için Hollanda Başbakanı Mark Rutte'ye destek verdi. Edinilen bilgiye göre Ankara, Rutte'ye terörle mücadele, savunma sanayii yaptırımları ve NATO-AB ilişkileri konusundaki tutumunu sordu. Düşüncelerinin Türkiye'nin tezleriyle örtüştüğü görüldü.
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Ankara’dan Rutte’ye destek
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