Dalgın sürücünün otomobili Haliç’e uçtu

İstanbul Fatih'te sürücüsünün araç içinde uyuduğu otomobil, bir anlık dalgınlık sonucunda Haliç'e uçtu. Sürücü son anda araçtan atlarken otomobil kullanılmaz hale geldi. Olay, 11.00 sıralarında Haliç sahilinde meydana geldi.

Sahilde otomobil içinde uyuyan sürücünün bir anlık dalgınlığı ile hareket eden otomobil, Haliç'e uçtu. Sürücü son anda araçtan atlayarak kurtuldu. Otomobil ise tamamen suya gömüldü.

VİNÇ YARDIMIYLA DENİZDEN ÇIKARTILDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis çevrede önlem alırken suya gömülen otomobil için vinç çağrıldı. Suya gömülen otomobil, bağlanan halatlarla vinç yardımıyla denizden çıkartıldı.

Kullanılmaz hale gelen otomobil çekici yardımıyla otoparka çekildi.