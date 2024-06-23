Güçlükonak’ta trafik kazası: 1 şehit 4 ağır yaralı

Şırnak'ın Güçlükonak ilçesi Gümüşyazı Mahallesinde bu sabah görevden dönen araç içerisinde bulunan Güvenlik Korucuları trafik kazası geçirdi.



Araç şoförü Güvenlik Korucusu Cumali Esendemir kaldırıldığı Güçlükonak Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olurken, araç içerisinde bulunan M.E., İ.E., H.E., ve A.E. ağır yaralandı. Hayati tehlikeleri bulunan Güvenlik Korucuları Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı belirtildi.