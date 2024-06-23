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Giriş Tarihi: 23.6.2024 11:28

Güçlükonak’ta trafik kazası: 1 şehit 4 ağır yaralı

Şırnak’ın Güçlükonak ilçesinde nöbetten dönen Güvenlik Korucuları trafik kazası geçirdi. trafik kazası sonucu 1 Güvenlik Korucusu şehit oldu, 4 Güvenlik Korucusu ağır yaralandı.

Sekvan KÜDEN Sekvan KÜDEN
Güçlükonak’ta trafik kazası: 1 şehit 4 ağır yaralı

Şırnak'ın Güçlükonak ilçesi Gümüşyazı Mahallesinde bu sabah görevden dönen araç içerisinde bulunan Güvenlik Korucuları trafik kazası geçirdi.

Araç şoförü Güvenlik Korucusu Cumali Esendemir kaldırıldığı Güçlükonak Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olurken, araç içerisinde bulunan M.E., İ.E., H.E., ve A.E. ağır yaralandı. Hayati tehlikeleri bulunan Güvenlik Korucuları Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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Güçlükonak’ta trafik kazası: 1 şehit 4 ağır yaralı
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