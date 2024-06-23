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Giriş Tarihi: 23.6.2024 15:17

İYİ Partili başkandan iğrenç yorum

Bursa’da 8 yıldır hizmet veren kadınlar plajı, İP’li Belediye Başkanı Fatih Karabatı tarafından kapatılarak halk plajına dönüştürüldü. Sosyal medyada tartışmalara konu olan plajla ilgili kendi hesabından iğrenç bir yorum yapan Başkan Karabatı, kadınlar plajından, “Lezbiyenlerin mesken tuttuğu plaj” diye bahsetti.

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
İYİ Partili başkandan iğrenç yorum

Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Kurşunlu mahallesinde yaklaşık 8 yıldır sadece kadınlara hizmet veren kadınlar plajı, Yerel seçimlerin ardından Başkanlık koltuğuna oturan İP'li Belediye Başkanı Fatih Karabatı tarafından kapatıldı. Hazırlanan bir tabela ile plajın halka açık hale getirildiği duyuruldu. , konu sosyal medyaya taşındı. Kadınlar plajının kapatılmasıyla ilgili çok sayıda paylaşım ve tepki mesajları yağdı. Başkan Karabatı, o paylaşımlardan birinin altına kendi sosyal medya hesabından öyle bir yorum yazdı ki, okuyanlar şaşkına döndü.

"LEZBİYENLERİN MESKENİ"

Bölgede yaşayan çok sayıda vatandaş, "Halka açıktır" tabelasının fotoğrafını çekerek sosyal medyasında paylaştı. Kadınlar plajının iptal edilmesine tepki gösterdi. Bu paylaşımlardan birinin altına yorum yazan İP'li Başkan Fatih Karabatı, "Lezbiyenlerin mesken tuttuğu bir plajı halka arzımız, kurdele gerektirmiyor" dedi. Uzun yıllardır plajı kullanan kadınlara çirkin bir dille adeta iftira atan Başkan Karabatı, tepkilerin büyümesi üzerine o yorumu sildi.

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İYİ Partili başkandan iğrenç yorum
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