Kriminal hâkim istedi haberlere engel geldi

SABAH'ın Türkiye gündemine taşıdığı ve görev yaptığı Edirne ile Adana'da 2017'den bu yana şantaj, ölüm planı, tehdit, rüşvet gibi birçok suça karıştığı iddiasıyla geçtiğimiz ay HSK tarafından ihraç edilen kriminal hâkime olayının yankıları devam ediyor. Birçok skandala adı karışan hâkime Gül A., hakkında çıkan haberlerle ilgili erişim engeli kararı için sulh ceza hâkimliğine başvurdu. Dosyalardan beraat karşılığında rüşvet aldığı, işadamını tehdit ettiği ve adliyede uyuşturucu partisi düzenlemesi iddiaları ile açığa alınan hâkime Gül A.'nın talebi, Ankara 4. Sulh Ceza Hâkimi Mehmet Tuna Kaya tarafından, suçlayıcı ifadelerle haberler yapıldığı ve objektif olmayan biçimde suçlayıcı ifadeler kullanıldığı gerekçesiyle kabul edildi. Sulh Ceza Hâkimliği Gül A.'nın HSK tarafından işlediği suçlardan dolayı ihracını da görmezden geldi. Öte yandan Gölbaşı Sulh Ceza Hâkimliği'nin verdiği ek kararında Gül A.'nın bazı sitelerdeki haberlerin kaldırılması isteğini de içerdiği, verilen kararın Ankara 4. Sulh Ceza Hâkimliği kararına istinaden olduğu öğrenildi.Adana Adliyesi'nde görevli Gül A.'nın (solda) yasadışı ilişkileri, 5 yıl yasak aşk yaşadığı Server Leventoğlu'nun (sağda) ifşaatıyla ortaya çıkmıştı.