Midyat’a Avrupa Mahallesi

Süryani ve Ezidi vatandaşların yoğun olarak yaşadığı Işıklar Mahallesinde ilk etapta 4 adet inşa edilen konakların yakın zamanda sayısının artırılarak, Midyat konaklarından İsveç modeli yeni bir Avrupa'yı yansıtan Midyat taşından yapılmış çatılı dubleks konakların yer aldığı bir mahalleyi ilçeye kazandırmak.

Farklı kültür ve inançlardan insanların birlikte yaşadığı kadim şehir Midyat son dönemlerde isminden çok söz ettirdiği gibi yerli ve yabancı turistlerin yoğun ziyaret ettiği müstesna turistik bir şehir haline geldi. Belgedeki huzurun ve istikrarlı ortamın etkisini gören gurbetçi vatandaşlarda tekrardan anavatanlarına dönmeye başladılar.

Geri dönüş kararı alan gurbetçi Kamuran Ağırman, ailesiyle birlikte yaşamak için örnek bir projeyi Midyat'ta hayata geçirdi. Bin metrekare alan üzerinde müstakil olarak inşa edilen Midyat konağı projesi içerisinde her konağın 312 metrekarelik yaşam alanında 6 oda ve 2 salon, banyo, mutfak, çocuk odası, çocuk banyosu ebeveyn banyosu, hobi bahçesi, yüzme havuzu, içme suyu kuyusu, oto park bulunuyor.

Midyat'ta büyük dikkat çeken konaklarda tarihi yapılan yanında inşa edilmesinden dolayı Midyat'ın katori taşı ve modern mimari iç içe kullanılarak farklı bir model evler ilçeye kazandırılmış oldu. İlk etapta 4 adet inşa edilen konakların yakın zamanda sayısının artırılarak "Midyat'ın Avrupa mahallesi" olarak birçok evin inşa edilmesi ve tersine göçe ön ayak oluşturulması hedefleniyor. Her bir evin yaklaşık 600 bin Euro'ya mal olduğu belirtildi.

Midyat'ta hayata geçirdiği proje ile bir ilki gerçekleştiren Kamuran Ağırman, projesi ile ilgili şu ifadeleri kullandı: "İsveç'te yaşadığım ve bildiğim bir projeyi Zeynep hanımla beraber Midyat'ta yapmak istedik. O projeyi Midyat detaylarıyla çeşitlendirip Midyat'ta konumlandırdık. Projemizin ismi Midyat konakları. Eski Midyat taş işlemesi ile beraber İsveç'in modernliğini harmanlayıp bu projeyi oluşturdum. Dubleks yapı, yaşam alanı 312 metrekare. İçinde kendine ait özel yüzme havuzu, su deposu, ondan sonra Kamelya alanı, peyzaj alanı, hobi bahçesi. Yani bir insanın, bir ailenin beraber yaşarken hayalini kurduğu her şeyi burada oluşturmaya çalıştık.

Anne baba bahçeyle uğraşırken çocuklar havuzda su keyfi ile zaman geçirebiliyorlar. Evlerimiz deprem güvenliğine karşı çok çok dikkat edilerek yapılmış bir bina. Beton sınıfı olarak, içinde yapılan işçilik olarak, malzeme kalitesi olarak hemen hemen hiçbir şeyden kaçınılmadı. Güvenlik çok çok ön planda tutuldu. Bizim için önce güvenlik dedik ve biz o güvenliği binamızda yansıttık. Midyat'ta olduğumuzdan dolayı Midyat'ta bazı gözlemlerimiz oldu. Maalesef Midyat'ta Avrupa'yı ya da çok böyle modern diyebileceğimiz mahallelerimiz yok. Şimdi modern ve daha böyle az katlı mahalleler oluşmasını çok çok temenni ediyorduk ve bu temenni çerçevesinde ilk projemizi burada başlattık ve bunun devamını da bu mahallede getirmek istiyoruz. Bunun dışında da Midyat'ın daha farklı yerlerinde, daha düzgün daha Avrupa'yı sokaklarıyla, caddeleriyle, ışıklandırmalarıyla, peyzajıyla, her şeyiyle örnek olabilecek mahalleler oluşturmak istiyoruz" dedi.