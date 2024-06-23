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Giriş Tarihi: 23.6.2024 15:56

Muş’ta akrabalar arasında silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı

Muş'ta aralarında daha önceden husumet bulunduğu belirtilen akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada, 1 kişi hayatını kaybetti. Kavgada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

MURAT YILDIRIM
Muş’ta akrabalar arasında silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı

Muş'un Kızılağaç beldesinde akrabalar arasında geçmişe dayalı husumet bulunan akrabalar tartıştı. Tartışmanın bir anda kavgaya dönüştü. Silahların kullanıldığı kavgada, mermilerin isabet ettiği Burhan Kılınç hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Olay yerinde sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı 4 kişi ambulanslarla Muş Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. Kavga nedeniyle beldede ve hastanede geniş güvenlik önlemi alınırken, olayla ilgili 2 kişi ise gözaltına alındı.

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Muş’ta akrabalar arasında silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı
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