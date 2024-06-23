Muş’ta akrabalar arasında silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı

Muş'un Kızılağaç beldesinde akrabalar arasında geçmişe dayalı husumet bulunan akrabalar tartıştı. Tartışmanın bir anda kavgaya dönüştü. Silahların kullanıldığı kavgada, mermilerin isabet ettiği Burhan Kılınç hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Olay yerinde sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı 4 kişi ambulanslarla Muş Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. Kavga nedeniyle beldede ve hastanede geniş güvenlik önlemi alınırken, olayla ilgili 2 kişi ise gözaltına alındı.