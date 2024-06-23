Serinlemek için gölete girdi: bir daha çıkamadı

Olay dün Amasya'nın Merzifon ilçesinde meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte Merzifon'a bağlı Hırka Köyünde bulunan Hırka Göleti'ne giren 21 yaşındaki Mert Can Şenol, suyun içinde gözden kayboldu. 21 yaşındaki gencin sudan çıkmaması üzerine endişelenen arkadaşları, Merzifon İtfaiyesine durumu bildirdi.
Bölgeye Merzifon İtfaiye ekiplerinin yanı sıra Amasya İtfaiyesinden dalgıçlar sevk edildi. Dalgıçlar, 21 yaşındaki Mert Can Şenol'u geç saatlere kadar aradı. Havaların kararması ile arama sona erdi.
Gölette kaybolan genci aramak için sabah erken saatlerde yeniden gölete giren dalgıçlar, 21 yaşındaki Mert Can Şenol'un cansız bedenine ulaştı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.