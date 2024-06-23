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Giriş Tarihi: 23.6.2024 11:33

Serinlemek için gölete girdi: bir daha çıkamadı

Amasya’nın Merzifon ilçesinde bulunan Hırka gölüne giren 21 yaşındaki Mert Can Şenol, bir süre sonra gözden kayboldu. Dalgıçlar, 21 yaşındaki genç adamın cansız bedenine ertesi gün ulaşabildi.

SERKAN ATICI
Serinlemek için gölete girdi: bir daha çıkamadı

Olay dün Amasya'nın Merzifon ilçesinde meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte Merzifon'a bağlı Hırka Köyünde bulunan Hırka Göleti'ne giren 21 yaşındaki Mert Can Şenol, suyun içinde gözden kayboldu. 21 yaşındaki gencin sudan çıkmaması üzerine endişelenen arkadaşları, Merzifon İtfaiyesine durumu bildirdi.

Bölgeye Merzifon İtfaiye ekiplerinin yanı sıra Amasya İtfaiyesinden dalgıçlar sevk edildi. Dalgıçlar, 21 yaşındaki Mert Can Şenol'u geç saatlere kadar aradı. Havaların kararması ile arama sona erdi.

Gölette kaybolan genci aramak için sabah erken saatlerde yeniden gölete giren dalgıçlar, 21 yaşındaki Mert Can Şenol'un cansız bedenine ulaştı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Serinlemek için gölete girdi: bir daha çıkamadı
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