‘Seyahatsever’ projesine 100 bin kişi başvurdu

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın, yaz tatili sürecinde seyahat eden gençlerin 81 ildeki Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında ücretsiz konaklamasına imkân tanıyan 'Seyahatsever' projesine 2023 yılında 42 bin 588'i erkek, 57 bin 500'ü kadın olmak üzere 100 bin 88 kişi başvurdu. Bakanlık tarafından gençlerin yaz tatili süresince konaklama ücretlerinin daha ekonomik hale getirilmesi için 2022 yılında 'Seyahatsever' projesi başlatıldı. Proje kapsamında, yaz tatili sürecinde seyahat eden gençler 81 ildeki KYK yurtlarında ücretsiz konaklama yapabiliyor. Bakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre; projeye 2023 yılında 42 bin 588'i erkek, 57 bin 500'ü kadın olmak üzere 100 bin 88 kişi başvurdu. Projeye başvuran kişilerin yaş aralığı göz önüne alındığında, 13 bin 727 kişi ile en fazla başvuru yapan yaş gurubu 22 yaş olurken, 850 kişinin yer aldığı ve en az başvuru yapan yaş grubu ise 30 yaş oldu. 18-30 yaş arası gençler bu yıl 3 aylık yaz tatilinde, farklı şehirlerdeki KYK yurtlarını 5 gece otel olarak kullanmaya devam edecek. Ayrıca emekliler de bu yıl temmuz ayında bakanlık yurtlarından ücretsiz olarak faydalanabilecek.'Seyahatsever' projesinde en çok başvurunun yapıldığı şehirler Antalya ve Ankara oldu. Antalya'da bulunan Bezm-i Alem Valide Sultan Öğrenci Yurdu, 5 bin 674 kişi ile kadınların en çok başvurduğu KYK yurdu oldu. Erkeklerin en çok tercih ettiği yurt, Ankara'da yer alan Hüseyin Gazi Öğrenci Yurdu olurken, bu yurda erkek başvuru sayısı 4 bin 271 kişi olarak belirlendi.