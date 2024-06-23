TCG Kınalıada, Japonya gezisini tamamladı

CG Kınalıada'nın 8-21 Haziran'ı kapsayan ve Kuşimoto, başkent Tokyo ile Hiroşima limanlarını içeren tarihi Japonya gezisi sona erdi. TCG Kınalıada korveti, Türkiye ile Japonya diplomatik ilişkilerinin 100. yılı ve Ertuğrul Fırkateyni'nin seyrinin 134. yılı dolayısıyla gerçekleştirdiği Japonya gezisini tamamlayarak ülkeden ayrıldı. 134 yıl sonra Ertuğrul'un rotasını izleyen askeri geminin mürettebatı, Japonya'daki ilk durakları olan Kuşimoto'nun Kaşino sahilinde bulunan Ertuğrul Fırkateyni Şehitleri Anıtı'ndaki resmi törene katıldı. 12 Haziran'da başkentin Koto bölgesindeki Tokyo Uluslararası Kruvaziyer Terminali rıhtımına demirleyen gemi, Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetleri (MSDF) subaylarınca törenle karşılandı. Gemi, 14-15 Haziran'da başkentte halkın ziyaretine açıldı. Küçük gruplar halinde rıhtıma alınan çok sayıda Japon, iskeleye tırmanıp TCG Kınalıada'nın güvertesine çıktı. Japonlar, Türk savunma sanayiinin modern ürünlerini görme fırsatı buldu ve gemiye ilişkin teknik konularda bilgi aldı. Korvet, Japonya içindeki son durağı olan Hiroşima'da MSDF'nin Kure Donanma Üssü'ne demirledi. Gemi, Hiroşima gezisinde de halkın ziyaretine açıldı. Gezisi sırasında Türk donanma gemisini yaklaşık 3 bin kişi ziyaret etti.