UYAP vatandaş portalı 19 milyon 984 bin kullanıcıya ulaştı

Dünyaya örnek olan Ulusal Yargı Ağı Sistemi (UYAP) ile vatandaşların adalete erişimi kolaylaştı. UYAP vatandaş portalı 19 milyon 984 bin kullanıcı sayısına ulaşırken 54 kurumla 175 farklı entegrasyon sağlandı.



'ERİŞİLEBİLİR ADALET SİSTEMİ İÇİN ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "UYAP Vatandaş, UYAP Avukat, UYAP Uzlaştırmacı, UYAP Arabulucu, UYAP Bilirkişi, UYAP Kurum, UYAP e-satış portallarında hizmet vermeye devam ediyoruz. Daha fazla güven ve erişilebilir adalet sistemi için çalışmalarımızı kesintisiz sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.