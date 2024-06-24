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Giriş Tarihi: 24.6.2024 13:22

6 ilde DEAŞ operasyonu: 31 gözaltı

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde; DEAŞ terör örgütüne yönelik olarak 6 ilde düzenlenen operasyonda 31 şüpheli gözaltına alındı.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
6 ilde DEAŞ operasyonu: 31 gözaltı

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul, Mersin ve Ordu olmak üzere 6 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 31 şüpheli gözaltına alındı.

"TERÖRİSTLERE GÖZ AÇTIRILMAYACAK"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; "Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Tek bir hedefimiz var; son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmadan, duraksamadan mücadele etmek" şeklinde açıklamada bulundu.

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6 ilde DEAŞ operasyonu: 31 gözaltı
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