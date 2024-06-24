6 ilde DEAŞ operasyonu: 31 gözaltı

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul, Mersin ve Ordu olmak üzere 6 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 31 şüpheli gözaltına alındı.
"TERÖRİSTLERE GÖZ AÇTIRILMAYACAK"
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; "Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Tek bir hedefimiz var; son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmadan, duraksamadan mücadele etmek" şeklinde açıklamada bulundu.
6️⃣ ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik Bayram tatili boyunca gerçekleştirilen "BOZDOĞAN-46" operasyonlarında 3️⃣1️⃣ şüpheli yakalandı❗— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) June 24, 2024
Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;
Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Tek bir hedefimiz var; son terörist etkisiz hale getirilinceye… pic.twitter.com/9XIQgGcJNP