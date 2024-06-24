9 DEM Partili eş başkana yurtdışı yasağı! Aralarında Serra Bucak da var

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün "genel güvenlik" gerekçesi talebi üzerine tedbir kararı konulduğu belirtilen kararın valilikler tarafından eş başkanlara iletildiği bildirildi.
Pasaportlarına tedbir kararı konulan eş başkanlar şunlar: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Serra Bucak, Dicle Belediye Eş Başkanı Hacı Akengin, Kayapınar Belediye Eş Başkanı Berivan Gülşen Sincar, Ergani Belediye Eş Başkanı Şiyar Güldiken, Bağlar Belediye Eş Başkanı Siraç Çelik, Çınar Belediye Eş Başkanı Semra Akyüz, Silvan Belediye Eş Başkanı Sevim Biçici, Artuklu Belediye Eş Başkanı Mehmet Ali Amak, Akdeniz Belediye Eş Başkanı Hoşyar Sarıyıldız.