ABB’nin otoyola bıraktığı başıboş köpek kazaya neden oldu... Aile ABB hakkında suç duyurusunda bulundu

Edinilen bilgiye göre, Rabia İlyas idaresindeki otomobil Ankara-Konya otoyolu Yeşiltepe mevkiinde seyir halindeyken yola aniden fırlayan bir köpeğe çarptı. Aracın sürücü Rabia İlyas, baba Orhan İlyas, anne Emine İlyas ile kardeşi Yavuz İlyas hafif şekilde yaralanarak kazayı ucuz atlattı. Çarpmanın şiddetiyle köpek hayatını kaybederken otomobilde ise ağır hasar aldığı görüldü.

"BÜYÜKŞEHİR EKİPLERİ GETİRDİ"

Kazanın yakınında sürülerini otlatan çobanın beyanları ise akıllara durgunluk verdi. Çobanın, Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çevre ilçelerden topladığı başıboş köpekleri Yeşiltepe Köyü yolu civarına bırakıp gittiklerini ve buradan otoyola dağıldığını iddia etti.

ABB HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na giden İlyas ailesi Ankara Büyükşehir Belediyesi hakkında suç duyurusunda bulundu. İlyas ailesi, "Çevrede koyunlarını otlatan çaban kazaya şahit olmuş ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin şehir merkezindeki köpekleri toplayarak Yeşiltepe Caddesi civarına köpekleri bırakıp gittiğini ifade etmiştir. Ortaya çıkan hasarın sorumlusu Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin insanlık dışı faaliyeti olup maddi zararın karşılanması gerekmektedir" şeklinde suç duyurusunda bulundu.