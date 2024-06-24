AK Parti’de 7 ilde görev değişimi

AK Parti'de Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplandı. MYK toplantısının ardından AK Parti İl Teşkilatlarında görev değişimi yapılması bekleniyordu. Beklenen değişim için düğmeye basıldı.

7 ŞEHİRDE İL BAŞKANI DEĞİŞTİ

AK Parti'de "Zonguldak, Kastamonu, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Erzincan Afyon'un" il başkanları değişti.

Öte yandan hatırlanacağı üzere Başkan Erdoğan, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından "Milletimizin başta değişim ve yenilenme talebi olmak üzere sandık sonuçlarıyla bize ulaştırdığı beklentinin farkındayız" demiş, planlanan değişimin 'kırmadan, dökmeden' olacağının altını çizmişti.