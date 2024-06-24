Anız yangını faciasında hayatını kaybedenler 15’e yükseldi

Diyarbakır'ın Çınar ve Mardin'in Mazıdağı ilçesinde yakın mahallelerde çıkan anız yangını nedeniyle çeşitli hastanelerde tedavi gören 3 kişi daha yaşamını yitirdi. Yangında, hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e yükseldi. Hayatını kaybeden 3 kişinin cenazeleri yakınları tarafından hastane morglarından alınarak toprağa verildi.Şırnak'ın İdil ilçesinde, Suriye sınırında dün sabah saatlerende çıkan anız yangını da akşam saatlerinde rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü ve 7 köyü etkiledi. Şırnak Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, İdil, Cizre ve Silopi belediyeleri ile vatandaşların çalışması sonunda yangın 12 saat sonra kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.Aydın'ın Efeler ilçesinde, Ata Mahallesi Astim Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 4 katlı depoda dün akşam saatlerinde çıkan yangına müdahale gece de devam etti. Depoda çok miktarda plastik ve ahşap malzemenin olmasının, yangının kontrol altına alınmasını zorlaştırdığı belirtildi. Ekipler, yangına daha etkili müdahale için çalışmalar sırasında deponun bazı duvarlarını yıktı. Dumandan etkilenen bir itfaiye eri alevlerin arasında kalması nedeniyle 2. kattan atlayarak yaralandı. Yangın yaklaşık 17 saatlik müdahale sonunda kontrol altına alındı.