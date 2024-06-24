Bayramda hayır yolculuğuna çıktılar

Almanya'da yaşayan iş adamı Mücahit Uyar (42) ve arkadaşı Fatih Yücel (38), Kurban Bayramı'nda Afrika'da açlık ve susuzlukla mücadele eden insanlara yardım eli uzattı. Tatile gitmek yerine Almanya'dan hayır yolculuğuna çıkan Uyar ve Yücel, kestikleri kurbanları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın yanı sıra çocukları da hediyelerle mutlu etti. Mücahit Uyar, 12 gün boyunca Etiyopya ve Somali'yi içine alan hayır yolculuğuna çıktıklarını belirterek, "İslam coğrafyasındaki mazlum kardeşlerimizin yarasına merhem olmak, onların dünyasına katkı sağlamak amacıyla Fatih kardeşimle hayırlı bir yolculuğa çıktık. Ailelerimiz bize en büyük desteği sağladılar. Somali kırsal bölgesinde bulunan ve kimsenin gitmediği Bay Doba'da hem bayramı yaşayıp hem de kurban kestikten sonra üç farklı uçuş ile Etiyopya'daki bulunan Harra bölgesine gelip buradaki adak kurbanları kesip burada dağıttık. Çocuklara hediyeler verdik" dedi. Fatih Yücel ise, "Kurban paylaşmaktır. O sevinci, mutluluğu paylaşmak için yola çıktık. Çok mutluyuz" diye konuştu.