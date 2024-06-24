FETÖ’nün darbe itirafı bu kez Başyüceler üyesinden geldi

FETÖ'nün eğitim yapılanmasının temellerini atan kişilerin başında gelen ve örgütün üst düzey yöneticileri arasında yer alan kırmızı kategoride aranan firari Halit Esendir FETÖ elebaşının hain darbe girişimini gece saat 03:00'de beklediğini itiraf etti. Yayınladığı videoda Gülen'in bu ifadesini duyurmadık diyen Esendir "Türkiye hareketlilik başladığında elebaşı Gülen'e Türkiye'de darbe olmuş dendiğini, Gülen'in darbeyi gece 03.00'da beklediği için bir anda şaşırdığını anlattı.

FETÖ'cüler 15 Temmuz hain darbe girişimiyle ilgili birçok delil ve ispat olmasına rağmen inkar politikasına sarılıp, darbe girişimini farklı senaryolara dönüştürmeye çalıştı. Türkiye'de sürekli karışıklık yaratma çabalarına devam eden örgütten adeta itiraf gibi bir açıklama geldi.

"GÜLEN DARBEYİ GECE 03.00'DA BEKLİYORDU"

FETÖ'nün eğitim yapılanmasının temellerini atan kişilerin başında gelen Halit Esendir'den yayınladığı videoda darbe girişimiyle ilgili önemli itiraf geldi.

FETÖ elebaşının hain darbe girişimini saat gece saat 03:00'da beklediğini ifade eden Esendir açıklamalarında şunları söyledi: "O gün Cuma biliyorsunuz. Cumadan çıkmışlardı ABD'de. Türkiye'de ise saat 21:00 civarıydı. İlk haberler çıkınca köprüler kapatılıyor, uçaklar uçuyor diye, Pensilvanya'daki arkadaşlar kapıyı çalıyorlar. Hocam Türkiye'de darbe olmuş diyorlar. Hocaefendi bir anda şaşırıyor. Çünkü darbenin gece 3:00'da olacağından bilgisi var. Hocaefendi bir anda Türkiye'de saat kaç diyor. 21:30 diyorlar. Bu saatte darbe olmaz bu bir oyun bu diyor. Hocaefendinin bu ifadesini duyuramadık" dedi.

ÖRGÜTÜN İLK DERSHANESİNİ AÇAN İSİM

Kırmızı kategoride aranan Halit Esendir'in itirafları 15 Temmuz hain darbe girişiminin FETÖ'nün planladığıyla ilgili önemli bir delil daha oldu. Örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in ölmesinin ardından yerine geçebilecek isimler arasında gösterilen Halit Esendir, Başyüceler" ya da "istişare heyeti" de denilen örgütün üst yönetiminin üyeleri arasında yer alıyor. Halit Esendir 1971'de lise son sınıf öğrencisiyken Balıkesir'in Edremit ilçesinde vaizlik yapan elebaşı Gülen ile tanıştı. O tarihten itibaren örgüt elebaşının yanında yer alan Esendir, Ege Üniversitesi Kimya Fakültesi'nden mezun olduktan sonra örgütün ilk eğitim faaliyeti olan "ışık evleri"nde görev yaptı.

Örgütün eğitim yapılanmasının temellerini atan kişilerin başında gelen Esendir, FETÖ elebaşının talimatıyla 1977'de örgütün ilk dershanesi olan Akyazılı Orta Yüksek Eğitim Vakfı (OYEV) Dershanesi'ni açtı, 12 Eylül darbesinin ardından bu dershane, "Yamanlar Koleji" adıyla okula çevrildi.

Sonraki süreçte FETÖ elebaşı Gülen tarafından Afganistan ve Pakistan'da örgütün eğitim faaliyetlerini için görevlendirilen Esendir, aynı zamanda bu ülkelerin imamlığını da yaptı. FETÖ elebaşının "medyayı kaybeden muharebeyi kaybeder" söylemiyle hareket eden örgüt, 1990'ların başında basın yayın alanına yoğunlaşmaya başladı ve Feza Gazetecilik AŞ bünyesinde Zaman gazetesi, Cihan Haber Ajansı ve Samanyolu TV'yi kuruldu. Esendir, 1988-2003 yılları arasında örgütün yayın organı Zaman gazetesinde genel koordinatör ve genel yayın yönetmeni görevini yürütürken, aynı dönemde STV, Cihan Haber Ajansı ve Aksiyon dergisinin ise kurucuları arasında yer aldı. Darbe girişiminin ardından Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan Medya Etik Konseyi Başkanlığı görevini yürüten Esendir, ülkeden kaçtıktan sonra yerleştiği Almanya'nın Frankfurt şehrinde basın yayın alanında ticaretle uğraşıyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, terör örgütünün darbe girişiminden bir gün önce açtığı ve kamuoyunda "FETÖ Çatı Davası" olarak bilinen davanın iddianamesinde, Esendir'in elebaşı Gülen'in "Ben cemaati iki deli ve bir veli ile kurdum." şeklinde geçen söyleminde "deli" olarak bahsedilen şahıslardan biri olduğu ifade edildi.