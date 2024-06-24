Marmaray’da güvenliğe bıçaklı saldırı davası başladı: O gün kalbimi korumasaydım şu an ölüydüm

Kadıköy Göztepe Marmaray İstasyonu'nda 15 Mart günü güvenlik görevlisi Gülhan Karadereli korkunç bir saldırıya uğradı. İddiaya göre eski arkadaşı olan Çetin Aktay'la 1 buçuk yıldır konuşmayan Gülhan Karadereli, güvenlik masasında oturduğu esnada maskeli şekilde yanına yaklaşan Aktay, genç kadını sırtından ve koltuk altından bıçakladı. Saldırıdan korunmak isteyen Karadereli, cenin pozisyonu aldığı esnada baş bölgesine isabet edecek şekilde birden çok kez bıçakla yaralandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgili yürütülen soruşturmada, şüpheli Çetin Aktay'ın "Tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıla, "Israrlı takip" suçundan ise 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

CEZAEVİNDEN HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

İstanbul Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ilk celsesi bugün görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Çetin Aktay SEGBIS (Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi) ile bağlanırken müşteki Gülhan Karaderili ve taraf avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu.

"İSTEMEYEREK ZARAR VERDİM"

Tutuklu sanık Çetin Oktay savunmasında "Gülhan ile 2019'dan beri aynı şirkette çalışmaktayız. 2022'de aynı istasyonda sabit çalışmaya başladık. Gülhan benimle yakınlık kurmak istedi bende tersledim. Bir süre sonra ilişkimiz başladı. Araya kıskançlık girdi. Maddi manevi kendisine destek oldum. Kendisini takip ettim ama kötü niyetle değil. Beni işimden etti. Temizlikçiyle anılmak istemediği için benden şikayetçi oldu. Sonra benim psikolojim bozuldu. Böyle yaşamaktansa ölmeyi tercih ederim. İntihar etmeyi denedim. O gün intihar etmek için durağa gittim müştekiyi gördüm. Elimdeki bıçağı sakladım. Müşteki bir anda bağırmaya başladı. Bir kargaşa oldu. O an şuurumu kaybettim. Bu olayın olmasını istemezdim. İstemeyerek kendisine zarar verdim. Keşke kolum kopsaydı da kendisine zarar vermeseydim. Pişmanım" dedi.

"O GÜN KALBİMİ KORUMASAYDIM ŞU AN ÖLÜYDÜM"

Müşteki Gülhan Karaderili ise, "Kabusum 2 sene önce başladı. Sanık ile aynı istasyonda çalışıyorduk. İş arkadaşlığımız vardı. Sanık sevgili olduğumuzu kafasında kurmuş. Kendisine hep Çetin abi diye hitap ederdim. Senden uzak duramıyorum sana karşı duygular hissediyorum dedi. Bir daha böyle konuşma konuyu kapat dedim. Daha sonra bana sosyal medya üzerinden hem sevgi hem tehdit içerikli mesajlar attı. Şeflerime ve savcılığa şikayet ettim. Bu olaylardan sonra beni takip etmeye başladı. Sanık o gün olay yerine beni öldürmek için gelmişti. Kalp bölgemi savunamasaydım şu an ölmüştüm. İnsanların içerisine maske takarak çıkmak zorunda kaldım" dedi.

AKIL SAĞLIĞI RAPORU ALINACAK

Duruşma sonu mahkeme sanığın akıl sağlığına yönelik Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınmasına ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

"AKIL HASTASIYIM DİYEREK CEZADAN KURTULMAK KOLAY OLMAMALI"

Çıkışta basına açıklama yapan müşteki avukatı Mustafa Keser, "Genel anlamıyla verimli duruşmaydı. Ne yazık ki karşı taraf sanığın akıl hastası olduğu ve olay anında akli dengesinin yerinde olmadığı gibi bir iddiada bulundular. Savcı Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınmasına gerek olmadığını belirtti. Akli dengesi yerinde olmayan birisi bunca yıl TCDD bünyesinde çalıştırmazlar. Mahkeme akli dengesine yönelik Adli Tıp Kurumu'na gönderilip muayenesinin yapılmasına karar verdi. Ben akıl hastasıyım diyerek cezadan kurtulmak bu kadar kolay olmamalı" şeklinde konuştu.

"BU ADAM KURTULACAKSA ÖLMEYİ TERCİH EDERİM"

Müşteki Gülhan Karaderili ise "Yaşadığım olay kolay bir olay değil. Adaletin yerini bulmasını istiyorum. Bu kişi 3-6 yıl gibi az bir miktarla kurtulacaksa eğer ölmeyi tercih ederdim. Adalet inşallah yerini bulacak. Alabileceği en ağır cezayı almasını istiyorum" sözlerini sarf etti.