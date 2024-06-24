Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Şeffaf ve adil sınav olacak

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ataması yapılacak 20 bin öğretmen için uygulanacak mülakat süreciyle ilgili, "Sınavın objektif, şeffaf, adil ve güvenilir olabilmesi için hür türlü tedbiri aldık" dedi. Bir televizyon programında konuşan Bakan Tekin, eğitim gündemine dair önemli açıklamalarda bulunarak, seminerlerin online olma durumu hakkında bilgi verdi. Tekin, seminerlerin önceden duyurulduğu şekilde yüz yüze gerçekleştirileceğini kaydetti.Bakan Tekin, yeni müfredata ilişkin soru üzerine, programı değişen 26 dersle ilgili ders kitap yazım sürecinin devam ettiğini, eylül ayı itibarıyla bütün kitapların hazır hale geleceğini bildirdi. Bütün öğretmenlerin bugünden itibaren mesleki çalışma programlarının başlayacağını hatırlatan Tekin, "Burada da bütün öğretmenlerimize değişen müfredatla ilgili genel bir bilgilendirme ayrıca yapacağız ama 720 bin öğretmen önümüzdeki yıl yeni müfredata göre ders okutacak, öğretmenlik yapacak arkadaşlarımız da yeni müfredatla ilgili olarak bir eğitim süreci alacaklar. Kimseyi mağdur etmeden yeni eğitim öğretim döneminin başlaması için tedbir alacağız" ifadesini kullandı.Yeni eğitim öğretim döneminde sınıf tekrarı ve devamsızlıkla ilgili yapılan yeni düzenlemelerle ilgili görüşü sorulan Tekin, "Bir yılın sonunda devamsızlıkta çok ciddi mesafe katettik. Yani yüzde 30'a yakın devamsızlık oranlarında azalma ortaya çıktı. Devamsızlıkla ilgili esneklik yapacağımız bir şey yok. Bu konuda kararlı olarak devam edeceğiz" değerlendirmesini yaptı.Tekin, Milli Eğitim Bakanlığına atanacak 20 bin öğretmen için uygulanacak mülakat sürecine ilişkin, "Sınavın objektif, şeffaf, adil ve güvenilir olabilmesi için her türlü tedbiri aldığımızı düşünüyorum. Tüm süreci elektronik ortamda takip edeceğiz. Alınan tüm önlemlere rağmen öngöremedikleri bir biçimde adaletsizliğe sebebiyet verecek her kim olursa hiç tereddüt etmeden gereğini yapacağız" dedi. Tekin, Öğretmenlik Meslek Kanunu ile kurulması planlanan Milli Eğitim Akademisi'ne ilişkin soru üzerine de "Akademi sadece öğretmen adayları için değil, aynı zamanda halihazırda bizim öğretmenimiz olan arkadaşlarımızın hizmet içi eğitimlerinin de planlanacağı, organize edileceği bir yer. Burası aynı zamanda Bakanlık bünyesindeki eğitim kurumu yöneticisi olarak çalışan, yani okul müdürü, müd ür yardımcısı ve benzeri görevlerde bulunan arkadaşlarımızın eğitileceği yer" bilgilerini paylaştı.