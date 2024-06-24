Muş-Filistin arasında kardeşlik köprüsü

Muş'un AK Partili Korkut ilçe belediyesi ile Filistin'in Salfeet belediyesi arasında 'Kardeşlik ve İşbirliği Protokolü' Korkut Belediye Başkanı Haşım Arık ve Salfeet Belediye Başkanı Abdul Karim Zubaidi tarafından törenle imzalandı. Belediye binasında düzenlenen Kardeş Belediye Protokolü imza töreninde konuşan Korkut Belediye Başkanı Haşim Arık, Türkiye ve Filistin arasındaki dostluk ve işbirliği tarihinin oldukça köklü ve derin olduğunu söyledi. İki ülke arasındaki ilişkilerin hem tarihi hem ve ortak stratejiler üzerinde kurulduğunu ifade eden Başkan Arık, "Türkiye'nin Filistin halkına yardımı ve desteği, sadece siyasi düzeyde değil, insani yardım, sağlık, eğitim ve altyapı projeleri gibi alanlarda da kendini göstermiştir. Türkiye, Filistinlilere yönelik insani yardım organizasyonları düzenlemiş, eğitim ve sağlık alanında Filistin'deki altyapıyı güçlendirmeye yönelik projelere katkıda bulunmuştur" dedi. Son yıllarda da Türkiye'nin, Filistin'e olan desteğini sürdürdüğünün atını çizen Arık şöyle konuştu: "Filistin halkının ulusal haklarını uluslararası platformlarda savunmaktadır. Türkiye'nin Gazze'ye insani yardım göndermesi, Filistin toplumu arasında Türkiye'ye duyulan derin bir minnettarlık yaratmıştır. Sonuç olarak, Türkiye ile Filistin arasındaki dostluk ve işbirliği, tarihi, kültürel ve siyasi köklere sahip derin bir ilişki olarak günümüze kadar gelmiştir ve gelecekte de bu dostluk ve işbirliğinin güçlenerek devam etmesi beklenmektedir. Dolayısıyla şu an Filistin topraklarında devam eden barbar İsrail soykırım ve mezalimini telin ediyor ve Filistin ulusunun haklı mücadelesinin yanında yer aldığımızı bir kez daha ifade etmek istiyorum."Filistin Salfeet Belediye Başkanı ve Filistin Belediyeler Birliği Başkanı Abdul Karim Al-Zubaidi ise, Filistin'in sadece Osmanlı döneminde huzur içerisinde yaşadığını kaydetti: "Filistin'de direniş bitmeyecek. Filistinliler cihada devam edecektir. Pes etmeyecektir ve Allah'ın izniyle er ya da geç kazanacağız. Filistin'de direnişin devam edecektir. Filistin çok eskiden beri zulüm altındadır. Haçlı seferlerinden bu yana bugünkü İsrail işgaline kadar. Filistin 75 yıldır İsrail işgali altında yaşamaktadır. Medya üzerinden izlediğiniz Gazze'deki katliamlar, soykırımlar, yıkımlar gerçekleri tam olarak yansıtmıyor. Ne kadar anlatsak azdır. Oradaki durum medyanın yansıttığından daha kötüdür. Filistin'i seven herkese bir mesajım var. Filistin'de direniş bitmeyecek. Filistinliler cihada devam edecektir. Pes etmeyecektir ve Allah'ın izniyle er ya da geç kazanacağız." Kardeşlik protokolünün imzalanmasının ardından ve Al-Zubaidi tarafından Başkan Arık'a Mescid-i Aksa maketi hediye edilirken, Arık tarafından da Selahattin Eyyubi'nin zırhını giyen Sultan Alparslan'ın maketi hediye edildi.