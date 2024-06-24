Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Bedelli askerlik ne kadar olacak? MSB 28 Haziran tarihine dikkat çekti
Giriş Tarihi: 24.6.2024 18:51 Son Güncelleme: 24.6.2024 19:04

Son dakika: Bedelli askerlik ne kadar olacak? MSB 28 Haziran tarihine dikkat çekti

Son dakika... Bedelli askerlik ile ilgili Milli Savunma Bakanlığı (MSB) çok önemli bir açıklamada bulundu. MSB, bedelli askerlik hizmetinden mevcut bedel tutarından yararlanmak isteyen yükümlülerin müracaat ve ödeme işlemlerini 28 Haziran'a kadar tamamlamalarının önem arz ettiğini bildirdi.

AA
Son dakika: Bedelli askerlik ne kadar olacak? MSB 28 Haziran tarihine dikkat çekti

Son dakika... Merakla beklenen bedelli askerlik açıklaması geldi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bedelli askerlik hizmetinden mevcut bedel tutarından yararlanmak isteyen yükümlülerin müracaat ve ödeme işlemlerini 28 Haziran'a kadar tamamlamalarının önem arz ettiğini bildirdi.

28 HAZİRAN'A DİKKAT!

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedel ve ek bedel tutarı Askeralma Kanunu gereğince 1 Temmuz itibarıyla memur aylık katsayısına göre güncellenecektir. Mevcut bedel tutarı üzerinden bedelli askerlik hizmetine müracaat etmek isteyen yükümlülerin 28 Haziran'a kadar müracaat ve ödeme işlemlerini tamamlamaları önem arz etmektedir."

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Son dakika: Bedelli askerlik ne kadar olacak? MSB 28 Haziran tarihine dikkat çekti
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