Yeni yargı paketi Meclis’e geliyor

TBMM, Kurban Bayramı tatilinin ardından bu hafta mesaisine kaldığı yerden devam edecek. Salı ve çarşamba günleri Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları düzenlenecek. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı sonrasında çalışmalarını sürdürecek Meclis'te, partisinin grup toplantısına katılarak konuşma yapacak.Dijital Mecralar Komisyonu, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman başkanlığında "dijital telif" gündemiyle toplanacak. Komisyon, Google yetkililerini dinleyecek. Sağlık Bakanlığı yetkilileri de İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunu "hükümlü ve tutuklulara verilen sağlık hizmetleri" hakkında bilgilendirecek.9. Yargı Paketi ve Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda düzenlemeler öngören Öğretmenlik Mesleği ve Milli Eğitim Akademisi Kanunu Teklifi'nin de bu hafta TBMM Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.