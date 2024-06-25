Google TBMM duvarına çarptı: Siz neye razısınız ya?

Yayman, "Kimse yanlış anlamadı, mevzuata uyacağınızı söylediniz. Biz önce yasal mevzuatımızı yapacağız, sizlik bir şey yok. Buradaki mevzuatı yapacağız, uyacaksınız." şeklinde sert bir karşılık verdi.

"BUNA NİYET OKUMA DERLER"

Gürkaynak, "çok az ülkede telif ödemesi yapıyoruz zaten. Siz bunu çifte standart olarak görüyorsunuz. Başka ülkelere başka davranıyoruz olarak yorumluyorsunuz. " şeklinde yanıt verince, Yayman, "Niyet okuma yapıyorsun demek istemiyorum ama buna niyet okuma derler. Kimsenin böyle bir şey dediği yok" şeklinde sert bir karşılık daha verdi.

"SİZ NEYE RAZISINIZ YA"

CHP Dijital Mecralar Komisyonu Üyesi Okan Konuralp de Google'ın top çeviren bir pozisyon almasına sert çıktı ve şu ifadeleri kullandı: