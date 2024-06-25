Google TBMM duvarına çarptı: Siz neye razısınız ya?

Dijital Telif Yasası görüşmelerinde Google ilk kez masaya oturdu. Google Reklamcılık ve Pazarlama Hükümetle İlişkiler Başkanı Tolga Sobacı, TBMM'nin düzenlemesine uyacaklarını açıkça belirtti. Yayman, "Mevzuatınızı yapın, biz uyarız diyorsunuz. Biz bunu yaparız" diye yanıt verdi. Google Türkiye Avukatı Gönenç Gürkaynak, "Mevzuatı ayarlayın, biz uyarız demek istemedik, biz de bu konuda çalışmak isteriz" deyince Başkan Yayman anında yanıt verdi, "Biz yanlış anlamadık, mevzuatımızı yaparız, sizlik bir şey yok." dedi. CHP'li komisyon üyesi Okan Konuralp de, Google heyetinin top çevirmesine çok sert tepki gösterdi: Siz neye razısınız ya, bir model bile önermiyorsunuz…
YAYMAN'DAN GOOGLE'A TARİHİ AYAR: BİZ MEVZUATIMIZI YAPARIZ
Google Türkiye Avukatı Gönenç Gürkaynak, Google Reklamcılık ve Pazarlama Hükümetle İlişkiler Başkanı Tolga Sobacı'nın, "Biz yapacağınız düzenlemeye saygı duyuyoruz, uyacağımızı da belirtiyoruz" sözleri sonrası top çevirmek isteyince Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman sert tepki gösterdi.
Yayman, "Siz mevzuatı yapın, biz uyarız diyorsunuz. Biz bunu yaparız" dedi.
Gürkaynak, "Mevzuatı yapın uyarız sözleriniz bizi korkuttu. Tam olarak bunu demiyoruz. Tabi ki uyarız ama biz Google olarak çalışmalara koşarak geliriz. Bizi dışarıda bırakarak hazırlamayın"dedi.
Yayman, "Kimse yanlış anlamadı, mevzuata uyacağınızı söylediniz. Biz önce yasal mevzuatımızı yapacağız, sizlik bir şey yok. Buradaki mevzuatı yapacağız, uyacaksınız." şeklinde sert bir karşılık verdi.
"BUNA NİYET OKUMA DERLER"
Gürkaynak, "çok az ülkede telif ödemesi yapıyoruz zaten. Siz bunu çifte standart olarak görüyorsunuz. Başka ülkelere başka davranıyoruz olarak yorumluyorsunuz. " şeklinde yanıt verince, Yayman, "Niyet okuma yapıyorsun demek istemiyorum ama buna niyet okuma derler. Kimsenin böyle bir şey dediği yok" şeklinde sert bir karşılık daha verdi.
"SİZ NEYE RAZISINIZ YA"
CHP Dijital Mecralar Komisyonu Üyesi Okan Konuralp de Google'ın top çeviren bir pozisyon almasına sert çıktı ve şu ifadeleri kullandı:
"Fakat biz burada Google Bilgi Teknolojileri Limited Şirketi'nin sunumunu dinlemedik ki? Google Reklamcılık ve Pazarlama Limited Şirketi'nin sunumunu dinledik. Bu şirketin temsilcileri nerede? Google İstanbul Bilgi Teknolojileri Limited Şirketi'nin başında kim var? Ahmet, Mehmet, Ayşe Fatma…
Siz neye razısınız? Türkiye Google olarak Kanada mı dememe razısınız Avusturya dememe mi razısınız? Biz yaparız, iyisiyle kötüsüyle yaparız. İyi olur kötü olur bir yasa çıkar. Siz neye razısınız. Siz Türkiye'ye nasıl bir model öngörüyorsunuz. İki cümlede insan 'Biz şuna razıyız.' Demez mi? Bence kaçıyorsunuz.
Google TBMM duvarına çarptı: "Siz neye razısınız ya?" | Video
Topu uzaklarda çeviriyorsunuz. Biz Google Türkiye olarak yıllardır Türkiye'de üst düzey kamu bürokrasisinde görev almış kişileriz. Google'a da bakıyoruz. Türkiye'deki Google aktivasyonlarına bakıyoruz. Bizce şöyle bir model daha iyi olabilir. Kanada modeli mesela. Bir şey demiyorsunuz. Neye razısınız?
Bir önermede bulunuyor musunuz? Meclis'e gelmeniz güzel. Ama bize de bir takım şeyler söyleyin."
"BÜTÜN MEDYA YILLAR SONRA BU KONUDA UZLAŞTI"
Meclis'e gelmişsiniz ama birtakım şeyler söyleyin ya. Harika bir Google var. Aynı bir ay önce TikTok gibi. Bu medyanın ortak noktası uzun süre sonra bu konu. Bu iş büyük bir toplumsal uzlaşıya gidiyor.
Bir gelecek taahülü bile sunmadınız."