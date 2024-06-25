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Giriş Tarihi: 25.6.2024

‘İyi ki varsın Eren’

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
‘İyi ki varsın Eren’
Trabzon'un Maçka İlçesinde 11 Ağustos 2017'de PKK'lı teröristler tarafından 15 yaşında iken şehit edilen Eren Bülbül'ün, şehit olmadan 1 buçuk ay öncesinde sosyal medya hesabından yaptığı ''Biri de çıkıp demiyoki Eren iyi ki varsın" paylaşımı 24 Haziran'da sosyal medya hesaplarından büyük ilgiyle paylaşıldı.



Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak "İyi ki varsın gönlü güzel, fikri güzel yiğit kardeşim" paylaşımı yaparken, MHP de "Türk belası kurt olur, yeri gelir vatanı için Şehit olur-iyi ki varsın Eren" paylaşımda bulunuldu.
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‘İyi ki varsın Eren’
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