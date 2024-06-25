Kırmızı listeye bir çizik daha

Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde; Hava Kuvvetleri Komutanlığı uçakları, ATAK taarruz helikopterleri ile J-SİHA desteğinde Batman'ın Gercüş kırsalında güvenlik birimlerinin düzenlediği başarılı operasyonunda kırmızı kategoride yer alan sözde Botan Saha Eyalet Sorumlusu Beritan Amara Kod adlı Sultan Dağ ile Zeynep Cûdî Kod adlı Zeynep Nibat adlı teröristler etkisiz hale getirildi.Teröristlerin 6 güvenlik görevlisinin şehit edildiği, 19 güvenlik görevlisinin yaralandığı Şırnak ve Mardin'de 2016- 2019 yılları arasında toplam 9 eylemi gerçekleştirdikleri tespit edildi. Bayram tatili boyunca 2'si kırmızı, 4'ü turuncu, 2'si gri kategoride olan toplam 11 terörist etkisiz hale getirildi.