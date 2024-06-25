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Giriş Tarihi: 25.6.2024 16:37

Terör örgütü sloganları atıp, devlet büyüklerine hakaret etti, tutuklandı

Aksaray’da terör örgütü propagandası yapıp ve devlet büyüklerine hakaret ettiği ileri sürülen Erol Bayrak (52) tutuklandı.

Kaan ATALAY
Terör örgütü sloganları atıp, devlet büyüklerine hakaret etti, tutuklandı

Göksugüzel köyünde yaşayan Erol Bayrak, sosyal medya paylaşımlarında bölücü terör örgütü propagandası yapıp, devlet büyüklerine hakaret etti. Bayrak bununla da kalmayıp, pompalı tüfekle çevreye ateş açtı. Görüntüler üzerine Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçerek Bayrak'ı gözaltına aldı.

Bayrak'ın adresinde ruhsatsız tüfek ve çok sayıda materyal ele geçirildi. Erol Bayrak, terör örgütü propagandası yapmak, Cumhurbaşkanına hakaret suçu, meskûn mahalde silah atmak suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Terör örgütü sloganları atıp, devlet büyüklerine hakaret etti, tutuklandı
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