2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu son maçında A Milli Futbol Takımı, Hamburg'da karşılaştığı Çekya'yı 2-1 mağlup etti ve son 16 turuna yükseldi. Ay-yıldızlılar, bu turda Avusturya ile karşılaşacak.

AZERBAYCAN'DA DA BÜYÜK SEVİNÇ!

Takımımızın gollerini 51. dakikada Hakan Çalhanoğlu, 90+4'te ise Cenk Tosun kaydetti. Tosun'un attığı galibiyet golü tüm Türkiye'de coşkuyla kutlandı. Heyeca dolu maç, Azerbaycan'da da ilgiyle takip edildi. Azerbaycan ordusunda görevli askerler, Türkiye'denin galibiyet golü sonrası büyük sevinç yaşadı.

Azerbaycan'dan Milli Takım'a tam destek! Cenk Tosun'un golüne böyle sevindiler

"CAN AZERBAYCAN'DAN TAM DESTEK"

Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusundaki sevinç anlarının görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı. Bakanlığın paylaşımına "Can Azerbaycan'dan Bizim Çocuklar'a tam destek!" notu düşüldü.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün 106'ncı kuruluş yıl dönümünü kutlayan Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin Kahraman Mehmetçikleri, A Millî Futbol Takımımızın 2-1 kazandığı Çekya maçını coşkuyla takip ederek Cenk Tosun'un galibiyeti getiren golüne işte böyle sevindi. Teşekkürler Can Azerbaycan, teşekkürler Karabağ'ın Aslanları… Her zaman bir ve beraberiz"