Çağlayan Adliyesi’ne yapılan hain silahlı saldırı soruşturmasında avukata dava

İFADESİ YER ALDI

Didem Baydar Ünsal, ifadesinin yer aldığı iddianamede, 2017 yılında eşi ve birçok avukat arkadaşıyla birlikte 'Örgüte yardım' suçundan soruşturma geçirdiğini, yaklaşık bir yıl kadar tutuklu kaldığını, yargılandığı dosyadan hüküm giydiğini ve yaklaşık 2 yıl 9 ay kadar da hükümlü olarak cezaevinde kaldığını, 2023 yılı Kasım ayında tahliye olduğunu söylediği kaydedildi.



"EMRAH YAYLA'NIN VEKALETİ BENDEYDİ"

Ünsal, Çağlayan Adliyesi'ne yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırı olayını haberlerden öğrendiğini, Emrah Yayla'nın vekaletinin kendisinde olduğunu ancak sadece bir kez Kırıkkale F Tipi cezaevinde bulunduğu sırada avukatlık mesleği kapsamında cezaevinde ziyaret gerçekleştirdiğini, başka herhangi bir dosyasında veya aşamalarda avukatlık mesleği kapsamında işlem gerçekleştirmediğini, Pınar Birkoç'un da vekaletinin bir avukat arkadaşında olduğunu, avukat arkadaşının yetki belgesiyle Pınar Birkoç'u Düzce T Tipi cezaevinde bulunduğu sırada hak ihlalleri ile ilgili bir kez görüştüğünü, bunların dışında her iki şahısla da herhangi bir irtibatının olmadığını ifadesinde belirtti.