Çağlayan Adliyesi’ne yapılan hain silahlı saldırı soruşturmasında avukata dava

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı C Kapısı'ndaki polis kontrol noktasına 6 Şubat tarihinde DHKP-C'li teröristler Emrah Yayla ile Pınar Birkoç tarafından hain silahlı saldırı düzenlenmişti. Saldırı sonucu Dilfiraz Karataş hayatını kaybetmiş, 3'ü polis 6 kişinin ise yaralanmıştı. Hain saldırıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınıp tutuklanan Halkın Hukuk Bürosu üyesi avukat Didem Baydar Ünsal hakkındaki soruşturma tamamlandı.
İDDİANAMEDEKİ İTİRAFÇI BEYANLARI
Hazırlanan İddianamede, 6 Şubat'ta İstanbul Adliyesi'ne yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırı olayından bahsedildi. İddianamede, Ünsal'ın, soruşturma kapsamında örgüte ait olduğu iddia edilen Halkın Hukuk Bürosu'na yönelik olay günü gerçekleştirilen operasyonda yakalandığı kaydedildi. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan hükümlü örgüt üyeleri P.Ö.O., N.A. ve C.Ö.'nün ifadelerinde Ünsal hakkında beyanlarında Ünsal'ın, örgüt hükümlülerini cezaevinde ziyaret ettiği ve örgüt talimatlarını ilettiği iddianamede yer aldı.
İFADESİ YER ALDI
Didem Baydar Ünsal, ifadesinin yer aldığı iddianamede, 2017 yılında eşi ve birçok avukat arkadaşıyla birlikte 'Örgüte yardım' suçundan soruşturma geçirdiğini, yaklaşık bir yıl kadar tutuklu kaldığını, yargılandığı dosyadan hüküm giydiğini ve yaklaşık 2 yıl 9 ay kadar da hükümlü olarak cezaevinde kaldığını, 2023 yılı Kasım ayında tahliye olduğunu söylediği kaydedildi.
"EMRAH YAYLA'NIN VEKALETİ BENDEYDİ"
Ünsal, Çağlayan Adliyesi'ne yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırı olayını haberlerden öğrendiğini, Emrah Yayla'nın vekaletinin kendisinde olduğunu ancak sadece bir kez Kırıkkale F Tipi cezaevinde bulunduğu sırada avukatlık mesleği kapsamında cezaevinde ziyaret gerçekleştirdiğini, başka herhangi bir dosyasında veya aşamalarda avukatlık mesleği kapsamında işlem gerçekleştirmediğini, Pınar Birkoç'un da vekaletinin bir avukat arkadaşında olduğunu, avukat arkadaşının yetki belgesiyle Pınar Birkoç'u Düzce T Tipi cezaevinde bulunduğu sırada hak ihlalleri ile ilgili bir kez görüştüğünü, bunların dışında her iki şahısla da herhangi bir irtibatının olmadığını ifadesinde belirtti.
10 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ
Avukat Ünsal, gözaltına alındığı adresin avukat meslektaşı Seda Şaraldı'nın iş yeri adresi olduğunu ve ziyaret amaçlı orada bulunduğunu ileri sürerek üzerine atılı suçlamayı kabul etmedi .İddianamede, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan hükümlülerin beyanları doğrultusunda Didem Baydar Ünsal'ın DHKP/C terör örgütünün Hukuk yapılanması olduğu iddia edilen Halkın Hukuk Bürosu (HHB) içerisinde faaliyet yürüttüğünün anlaşıldığı kaydedilerek, Ünsal'ın, 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.
HAKİM KARŞISINA ÇIKTI
Savcılık, iddianameyi İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'ne göndererek, bu mahkemede görülen bir başka dosya ile hukuki ve fiili irtibat bulunduğu gerekçesiyle birleştirilmesini talep etti. Mahkeme, savcılığın talebini kabul etti. Dün görülen duruşmada avukat Didem Baydar Ünsal hakim karşısına çıktı. Ünsal, dava kapsamında tahliye edildi.