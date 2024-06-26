Denizden kum aldık aramızda kalsın

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde bulunan Elmakent Sitesi sakinleri, Yönetim Kurulu Başkanlığı seçimi için toplandı. Toplantıya, sitede mülk sahibi olarak CHP Yalova Milletvekili Tahsin Becan da katıldı. Burada site sakinlerine seslenen Becan, siteye ait özel plajda dalga olmaması için yasal olmayan bir betonlama işlemi yapılacağını ve bu işlem için denizden kum aldıklarını itiraf etti. CHP'li Becan, "Burada her şeyi şikâyet edersek olmaz. Ben imarla ilgili şikâyete başlarsam burada bir tane ev hatasız değil. Şikâyetle çözemeyiz. Bizim denizden aldığımız kum yasal değil. Ama bir arkadaş şikâyette bulundu. Haklıdır haksızdır bilemem. Bunu ben dün Çevre Şehircilik Müdürlüğü'ne sordum. Denizden değil ama dışarıdan izin alarak kum getirme şansımız var. Bunun da bir bedeli var. Bunun başka çaresi yok" dedi.