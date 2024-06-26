Erdoğan-Putin buluşmasında gündem Akkuyu ve doğalgaz dağıtım merkezi

Başkan Erdoğan, 3 Temmuz'da Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenecek Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) toplantısına katılacak. Terörle mücadele, ortak altyapı projeleri, ulaştırma ve enerji işbirliği konularının gündeme gelmesi beklenen ŞİÖ zirvesinde Birleşmiş Milletler kararlarının uygulanması ve Gazze için ateşkes vurgusu yapılması da öngörülüyor. Başkan Erdoğan'ın zirve kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir görüşme gerçekleştirmesi planlanıyor. Erdoğan- Putin görüşmesinde Ukrayna krizi ve İsrail'in Gazze saldırıları, Suriye, Türkiye'de kurulması planlanan doğalgaz merkezi, enerji işbirliği ve ticari ilişkiler masada olacak. Görüşmelerde ilk reaktörünün devreye alınması için son viraja girilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ndeki son durum konuşulacak.Öte yandan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ŞİÖ enerji bakanları toplantısında "mega şebeke" üzerinde çalışacak bir grubun kurulmasını önerdi.Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonla görüştü. Görüşmede Rusya'nın Dağıstan bölgesinde gerçekleşen terör saldırıları ele alındı. Erdoğan, Türkiye'nin terörün her türlüsüne karşı olduğunu, saldırıları nefretle kınadığını belirterek, Rus halkına yaşamını yitirenler için taziye, yaralılar için de acil şifa dileklerini iletti. Erdoğan, Türkiye'nin bölgedeki tüm çatışmaların sona erdirilmesi için çabalarının süreceğini söyledi. Başkan Erdoğan dün ayrıca Slovvenya Başbakanı Robert Golob ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdogan, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlunu da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. ANKARA