Haberler Gündem Haberleri Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis Türkiye'ye gelecek
Giriş Tarihi: 26.6.2024 19:38 Son Güncelleme: 26.6.2024 19:43

Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis Türkiye'ye gelecek

Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine 26-28 Haziran tarihleri arasında Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis Türkiye’ye gelecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Başkan Erdoğan ile Karis arasındaki görüşmeye ilişkin bilgilendirme yaptı.

Başkanlıktan yapılan açıklamada, "27 Haziran Perşembe günü yapılacak görüşmelerde, ikili ilişkiler tüm veçheleriyle gözden geçirilecek ve iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek müşterek adımlar ele alınacaktır." denildi.

Türkiye ve Estonya arasında diplomatik ilişkilerin tesis edilmesinin 100'üncü yıldönümüne tekabül eden ziyaret kapsamında, ikili münasebetlerin yanı sıra, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ile güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması da öngörülüyor.

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Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis Türkiye'ye gelecek
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