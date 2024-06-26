Google ile görüşme sonrası Hüseyin Yayman’dan Dijital Telif Yasası ile ilgili yeni açıklama: Dün Bakanımız ’Biz hazırız’ dedi...

"BAKAN ERSOY, 'BİZ HAZIRIZ' DEDİ"

Ne görüşüldü tabi ki bunlar da çok önemli. Bu toplantının varlığı, tarafların yan yana gelmesi çok önemliydi. Doğru bir adım atıldığını, çok önemli bir adım atıldığını söyleyebilirim. Biz dinledik, Google tarafının diyaloğa açık olduğunu bu konularda tüm seçenekleri değerlendireceklerini, bizim hükümet olarak atmamız gereken birtakım adımlar var. Bunların başında 1952 tarihli fikir ve sanat eserleri kanununu yeniden güncellemek.

Bu konuda bizim bir çalışmamız yok. Grup Başkanımız Abdullah Güler ile bir temas halindeyiz. O bu konuda hazırlık yapılması gerektiğinin farkında.

Dün Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy 'Biz hazırız' dedi. 'Çalışmalarımızı başlatacağız' dedi. Telif Hakları Genel Müdürlüğü'müzle beraber çalışıyoruz. Sonuçta birinci adım haberin telif konusu yapılması daha sonra bunun parlamentoya gelmesi. Burada şunu dile getirmem lazım. Bu meselenin tarafı olan basın yayın sektörü, başta gazeteciler, televizyonlar olmak üzere burada bir emek hırsızlığı var. İçerikleri başkaları tarafından kullanılıyor hiçbir ücret ödemiyor. Emek hırsızlığını engellemek istiyoruz.