Google ile görüşme sonrası Hüseyin Yayman’dan Dijital Telif Yasası ile ilgili yeni açıklama: Dün Bakanımız ’Biz hazırız’ dedi...

Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, dijital telif yasası çalışmalarında gelinen son noktayı ve Google ile yapılan görüşmeyi anlattı. Yayman, "Google, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ilk kez geldi. 'Biz bu konuyu konuşabiliriz' dediler. . Bizim için küçük ama Türkiye için çok büyük, basın yayın sektörü için çok büyük bir adım oldu." dedi. Yayman, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nda düzenleme yapılması görüşünde olduğunu vurgulayarak, "Dün Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy 'Biz hazırız' dedi. 'Çalışmalarımızı başlatacağız' dedi. Telif Hakları Genel Müdürlüğü'müzle beraber çalışıyoruz. Sonuçta birinci adım haberin telif konusu yapılması daha sonra bunun parlamentoya gelmesi. Emek hırsızlığını engellemek istiyoruz." ifadelerini kullandı.
"GOOGLE İLK KEZ GELDİ, TARİHİ BİR ADIMDI"
TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman'ın CNN Türk'teki açıklamaları şöyle;
Daha olumlu bir atmosfer oldu. Bir iletişim sağlandı. Bu çok önemliydi, değerliydi. İlk defa Google geldi, TBMM'ye. Tarihte bir ilkti, dedi ki 'biz bu konuyu konuşabiliriz.' Bu konuyla ilgili fikirlerini dile getirdi. Tarihi bir adım. Bizim için küçük ama Türkiye için çok büyük, basın yayın sektörü için çok büyük bir adım oldu. Ben çok olumlu bir atmosferde geçtiğini söyleyebilirim.
"BAKAN ERSOY, 'BİZ HAZIRIZ' DEDİ"
Ne görüşüldü tabi ki bunlar da çok önemli. Bu toplantının varlığı, tarafların yan yana gelmesi çok önemliydi. Doğru bir adım atıldığını, çok önemli bir adım atıldığını söyleyebilirim. Biz dinledik, Google tarafının diyaloğa açık olduğunu bu konularda tüm seçenekleri değerlendireceklerini, bizim hükümet olarak atmamız gereken birtakım adımlar var. Bunların başında 1952 tarihli fikir ve sanat eserleri kanununu yeniden güncellemek.
Bu konuda bizim bir çalışmamız yok. Grup Başkanımız Abdullah Güler ile bir temas halindeyiz. O bu konuda hazırlık yapılması gerektiğinin farkında.
Dün Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy 'Biz hazırız' dedi. 'Çalışmalarımızı başlatacağız' dedi. Telif Hakları Genel Müdürlüğü'müzle beraber çalışıyoruz. Sonuçta birinci adım haberin telif konusu yapılması daha sonra bunun parlamentoya gelmesi. Burada şunu dile getirmem lazım. Bu meselenin tarafı olan basın yayın sektörü, başta gazeteciler, televizyonlar olmak üzere burada bir emek hırsızlığı var. İçerikleri başkaları tarafından kullanılıyor hiçbir ücret ödemiyor. Emek hırsızlığını engellemek istiyoruz.
"GOOGLE AVRUPA'DA OLDUĞU GİBİ TELİFLERİ ÖDEMELİ"
Google'ın Avrupa ülkelerine yaptığı anlaşmalar var. Telif ücretleri ödeniyor. Türkiye'de de ücretleri ödemesi noktasında yaklaşımımız var.
Burada ortak bir akıl ile tüm tarafları bir araya getirdik, konuşuyoruz. İnşallah yeni yasama döneminde ekim ile beraber biz ödevimize çalışmış olacağız. Herkesin mutlu olacağı ve kazan kazan stratejisi ile bir hazırlık içerisindeyiz.
"TÜRKİYE'DE YENİ BİR UYGULAMA OLACAK"
Biz meseleye baştan olumsuz yaklaşmıyoruz, yaptırım meselesi değil. Google tarafı doğru bir biçimde bu meselede asla olumsuz tutum içinde olmayacaklarını, Türkiye'deki yasal mevzuatın günümüz şartlarına uygun hale getirilmesini dile getirdiler.
Google biz kesinlikle karşıyız, noktasında itirazımız var demedi. Bu Türkiye'de yeni bir uygulama olacak. Biraz zor ama başlangıcı pozitif başlayan bir sürecin, yolun başındayız.