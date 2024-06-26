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Giriş Tarihi: 26.6.2024

Gözü hâlâ koltukta

MURATHAN YILDIRIM MURATHAN YILDIRIM
Gözü hâlâ koltukta
Eylül ayında yapılacak CHP Tüzük Kurultayı'nın seçimli kurultaya dönüştürülmesi için 274 imza yeterli olacak. Kılıçdaroğlu'nun kurultayda 450 'kemik' delegesi bulunuyor. Kılçdaroğlu kanadı, TBMM'deki vekillerin birçoğunu kendileri seçtikleri için bu durumu da avantaj olarak görüyor. Parti içi muhalefetin Kılıçdaroğlu'na 'Aday ol' baskısını artırdığı bilinirken, Kılıçdaroğlu'nun seçimli kurultay talebindeki en büyük argümanları 'partide başlatılan tasfiye operasyonu' ve 'siyasette normalleşme süreci' olacak. Kılıçdaroğlu'nun, özellikle Doğu illerindeki delegeler üzerinde söz sahibi partilileri yakın markaja aldığı öğrenildi.
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Gözü hâlâ koltukta
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