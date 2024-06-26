Hainlere geçit vermedik bu gurur bize yeter

Ankara'da yaşayan Safa ve Selahattin Yalçın çiftinin 4 çocuğundan biri olan Muhammed Yalçın (22), Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nda 3'üncü sınıfı bitirmiş, bir yıl sonra mezun olma hayalleri kuruyordu.Hain darbe girişiminin yaşandığı gece genç Muhammed, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı üzerine 'Bu vatan kolay kazanılmadı' diyerek evden çıkıp arkadaşları ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önüne gitti. Genç Muhammed darbeci askerlere direnip atılan bombayla şehit düştü. Baba Selahattin Yalçın, hain darbe girişiminin 8'inci yıldönümüne sayılı günler kala duygularını SABAH'a anlattı:Oğlum vatansever bir çocuktu. Her zaman vatanına hizmet etmek istiyordu. Askere gittiğinde orada kalıp askerlerini yetiştirmek amacı da vardı. Rabbim ona o gece şehit olmayı nasip etti. Gururu da büyük acısı da. O gece ben de sokaktaydım ama şehitlik oğluma nasip oldu. Sabaha karşı aradığımda 'Baba 50 metre ileriye bomba attılar, onlara yardıma gidiyorum' dedi. Sonra ikinci bir patlama sesi geldi ve telefondaki ses kesildi. Vatan sağ olsun. O hainlere fırsat vermedik ya bu bu gurur bize yeter.15 Temmuz'dan sonra devletimiz bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Her zaman yanımızda oldu. Biz kendimizi hiç yalnız hissetmedik. Hainler bitmez ama bizim mücadelemiz de bitmeyecek.O geceye tiyatro diyenler acaba kendilerinden utanıyorlar mı? Birileri evlerinde otururken bu kahramanlar hainlere direndi. Eğer bu direniş olmasaydı hainler emellerine ulaşacak, sokaklarda insanlarımızın cesedini toplayacaktı. Ama önce Allah sonra vatansever halkımız buna izin vermedi. Kollarını, bacaklarını, gözlerini kaybettiler ama vatanlarını teslim etmediler. Ne mutlu bize ki böyle bir neslin evlatlarıyız, ne mutlu ki böyle bir vatana şehit vermişiz.