HSK’dan kriminal hakimeyle ilgili çarpıcı açıklama



ADANA KARIŞTIĞI SUÇLARDAN AÇIĞA ALINMIŞ

HSK tarafından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında Adana Hâkimi Gül A. ve Mardin Cumhuriyet Savcısı Fatih A.'nın haklarındaki birtakım iddialara rağmen görevlerine devam ettikleri ya da kendileriyle ilgili herhangi bir işlem yapılmadığı yönünde haberlere yer verildiği belirtilerek "Hâkim Gül A. hakkında Adana'da görev yaparken kurulumuza intikal eden iddialar üzerine soruşturma izni verilmiş olup, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun 77. maddesi uyarınca ilgilinin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına karar verilmiştir" denildi.



EDİRNE'DEKİ SUÇLARINDAN DOLAYI İKİ KEZ İHRAÇ EDİLMİŞ

Hakim Gül A.'nın Adana'da karıştığı suçlardan dolayı disiplin soruşturmasının devam ettiği, daha önce Edirne'deki görevi esnasındaki suç teşkil eden iddialar nedeniyle verilen soruşturma izni üzerine yapılan soruşturma sonucunda düzenlenen rapora istinaden de iki kez meslekten çıkarma cezasıyla cezalandırıldığı kaydedildi.



KARIŞTIĞI SUÇLARDAN YARGILAMASI YARGITAY'DA YAPILIYOR

Hakim Gül A. hakkında HSK tarafından verilen kovuşturma izni kapsamında eylemleri nedeniyle yargılanmasının Yargıtay 5. Ceza Dairesinde devam ettiği duruşmasının da 10 Eylül 2024 tarihinde yapılacağı kaydedildi.



BİRLİKTE İŞ TUTTUĞU SAVCI DA İHRAÇ EDİLMİŞ

Hakim Gül A. ile birlikte adı rüşvet iddialarına karışan Cumhuriyet Savcısı Fatih A.'nın da eylemleri nedeniyle HSK tarafından iki kez meslekten çıkarma cezasıyla cezalandırılmasına karar verildiği, kararların da kesinleştiği belirtildi. Cumhuriyet savcısı Fatih A.'nın da HSK tarafından verilen kovuşturma izni kapsamında yargılanmasına Edirne 1. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildiği kaydedildi. HSK'nın açıklamasında "Kurulumuzca yargı mensupları ile ilgili iddialar hassasiyetle takip edilmekte olup, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da mevzuatımızdan kaynaklanan görev ve yetkilerimiz çerçevesinde gecikmeksizin gerekli işlemlere tevessül edilecektir. Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından haklarında disiplin işlemi yapılan ve yargılamaları devam eden kimi yargı mensupları hakkında işlem yapılmadığı yönünde haber yapılmasının yargının itibarını ve yargıya olan güveni olumsuz etkileme ihtimali bulunduğundan, toplumun tüm kesimlerinin bu hususa hassasiyet göstermeleri önem arz etmektedir" denildi.