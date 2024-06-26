İsviçre’deki patrik krizinin perde arkasını SABAH açıklıyor: Türkiye’nin tepkisi Patrikhane’yi sildirdi!

İSVİÇRE VE UKRAYNA'DAN İZAHAT İSTENDİ

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli de konuya ilişkin açıklamasında Bakan Fidan'ın Fener Rum Patriği Bartholomeos ile resmi bir ikili görüşme yaptığı yönündeki haberler gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Keçeli, zirvenin sonunda kabul edilen ve kamuoyuyla paylaşılan Ortak Bildiri'ye bilahare Fener Rum Patrikhanesi'nin isminin de imzacı olarak eklendiğine dair iddialarla ilgili olarak zirvenin organizatörleri İsviçre ve Ukrayna'dan izahat istendiğini aktardı.

Keçeli, "Öte yandan, Fener Rum Patrikhanesi'nin konumuna ilişkin devlet politikamızda herhangi bir değişiklik olmadığı da izahtan varestedir" dedi.