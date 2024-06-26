İyi Parti bölünme yolunda: Koray Aydın istifasını açıklıyor

Tartışmalı bir kurultay ile İyi Parti Genel Başkanlığını Müsavat Dervişoğlu'na kaybeden Ankara Milletvekili Koray Aydın, yarın sosyal medya hesabı üzerinden istifasını açıklayacak. Aydın'ın ardından, aralarında eski milletvekilleri ve GİK üyelerinin de yer aldığı çok sayıda partilinin istifasını duyurması bekleniyor.Koray Aydın'ın şu aşamada herhangi bir partiye katılmayacağı ve beraberindekilerle birlikte bağımsız hareket edeceği bildirildi. Yarın akşam saatlerinde istifasını duyurması beklenen Aydın'ın, kurultay sürecinde yaşananları tek tek kamuoyu ile paylaşacağı ve parti yönetimine sert eleştiriler yönelteceği iddia ediliyor.Son genel seçimler sonucunda TBMM'de 44 milletvekilliği kazanan İyi Parti, 1 sene içerisinde neredeyse 4'te 1 oranında eridi. Aylardır devam eden istifalar ve ihraçların ardından partinin vekil sayısı 35'e kadar geriledi.Yarın Koray Aydın'ın istifasıyla beraber bu sayı 34'e düşecek. Aydın'ın ardından bazı mevcut milletvekillerinin de istifasını açıklayabileceği öne sürülüyor.