Kara Kuvvetleri’nde kripto FETÖ’cü avı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki mahrem yapılanmasına yönelik operasyon başlattı. Ankara merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonda, 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturmada, 1'i mahrem imam, 14'ü görevde 22 asker ve 1'i eski askeri öğrenci olmak üzere 24 şüphelinin umuma açık işyerlerinde bulunan sabit kontorlü telefon hatlarını kullanarak örgütün sözde sivil imamlarıyla iletişim sağladıkları tespit edildi. Ankara merkezli 9 ildeki gözaltı operasyonları Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülüyor.