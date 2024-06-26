Külliye’de kritik zirve! Başkan Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile bir araya geldi: Masada hangi konular var?

Başkan Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda görüşmeye ilişkin, "Bugün saat 16.00'da Sayın Bahçeli ile görüşerek gelişmeleri ele alacağız." ifadelerini kullanmıştı.

MASADA KRİTİK KONULAR VAR

İki lider, 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerin ardından üçüncü kez bir araya geldi. Görüşmede, siyasette seçimlerin ardından başlayan "yumuşama" süreci ve "yeni anayasa" konularının yanı sıra Erdoğan ve Bahçeli'nin çeşitli konularda istişarelerde bulunması bekleniyor.