Haberler Gündem Haberleri Külliye'de kritik zirve! Başkan Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile bir araya geldi: Masada hangi konular var?
Giriş Tarihi: 26.6.2024 16:09 Son Güncelleme: 26.6.2024 16:42

Külliye'de kritik zirve! Başkan Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile bir araya geldi: Masada hangi konular var?

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile saat 16.00'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. İki liderin siyasette normalleşme sürecinin yanı sıra yeni anayasa sürecini ele alması ve çeşitli konularda istişarelerde bulunması bekleniyor.

Külliye’de kritik zirve! Başkan Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile bir araya geldi: Masada hangi konular var?

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

Başkan Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda görüşmeye ilişkin, "Bugün saat 16.00'da Sayın Bahçeli ile görüşerek gelişmeleri ele alacağız." ifadelerini kullanmıştı.

MASADA KRİTİK KONULAR VAR

İki lider, 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerin ardından üçüncü kez bir araya geldi. Görüşmede, siyasette seçimlerin ardından başlayan "yumuşama" süreci ve "yeni anayasa" konularının yanı sıra Erdoğan ve Bahçeli'nin çeşitli konularda istişarelerde bulunması bekleniyor.

ERDOĞAN-ÖZEL GÖRÜŞMESİ DEĞERLENDİRİLECEK

Ayrıca iki liderin, 11 Haziran'da CHP Genel Merkezi'nde gerçekleşen Erdoğan-Özel görüşmesini de ele alması bekleniyor.

BU YIL DÖRDÜNCÜ KEZ BİR ARAYA GELDİLER

Başkan Erdoğan ve Bahçeli, bu yıl dördüncü kez bir araya geldi. Görüşmelerin ilki 11 Ocak'ta, ikincisi 29 Nisan'da 3'üncüsü de 10 Mayıs'ta gerçekleşmişti.

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Külliye'de kritik zirve! Başkan Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile bir araya geldi: Masada hangi konular var?
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