Haberler Gündem Haberleri Son dakika! Lübnan Başbakanı Mikati ile görüşen Başkan Erdoğan: İsrail'e "Artık yeter" denmeli
Giriş Tarihi: 26.6.2024 21:31 Son Güncelleme: 26.6.2024 21:58

Son dakika! Lübnan Başbakanı Mikati ile görüşen Başkan Erdoğan: İsrail'e "Artık yeter" denmeli

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırıları ve tehditleri, Gazze’deki İsrail saldırıları ve bölgede artan gerilim ele alındı. Başkan Erdoğan, uluslararası toplumun ve İslam dünyasının bölgesel ve küresel barışı tehdit eden İsrail'e "artık yeter" demesi gerektiğini belirtti.

Son dakika! Lübnan Başbakanı Mikati ile görüşen Başkan Erdoğan: İsrail’e Artık yeter denmeli

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları ve tehditleri, Gazze'deki İsrail saldırıları ve bölgede artan gerilim ele alındı.

"LÜBNAN'IN YANINDAYIZ"

Başkan Erdoğan görüşmede İsrail saldırganlığının bir an önce durdurulması gerektiğini, İsrail'in çatışmaları yayma gayretlerinin son derece tehlikeli olduğunu, Türkiye'nin İsrail'in saldırgan politikalarına karşı Lübnan'ın yanında olduğunu ifade etti.

Erdoğan, çok geç olmadan uluslararası toplumun ve İslam dünyasının bölgesel ve küresel barışı tehdit eden İsrail'e "artık yeter" demesi gerektiğini de belirtti.

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Son dakika! Lübnan Başbakanı Mikati ile görüşen Başkan Erdoğan: İsrail'e "Artık yeter" denmeli
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