Turistik Tatvan Treni coşkuyla karşılandı

Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığı Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) tarafından bölgenin turizm değerlerinin tanıtılması amacıyla düzenlediği ve ilk seferini gerçekleştiren Turistik Tatvan treni yolcuları ile birlikte geldiği Tatvan ilçesinde çiçekler ve davul zurna eşliğinde coşkuyla karşılandı.

Karşılamaya Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, Tatvan Kaymakamı Remzi Demir, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Bitlis eren Üniversitesi Rektörü Pof. Dr. Necmettin Elmastaş, Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Fuat Eker, AK parti İl Başkanı Kadir Köstekçi, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Önceki gün Ankara Garından törenle Bitlis'e uğurlanan tren dün akşam saat 23:00 sıralarında Tatvan garına ulaştı. Burada yolcular gülerle karşılanırken, protokol üyeleri de trenden inen yolculara gül verdi. Düzenlenen karşılama töreninde konuşan Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, ilk seferini gerçekleştiren Turistik Tatvan Treninin Bitlis'in doğal güzelliklerini, tarihi zenginliklerini ve kültürel mirasını tanıtmak adına önemli ve büyük bir adım olduğunu belirterek şunları söyledi: "Bitlis'e gelen misafirlerimizi 760 üzerindeki tescilli yapılarıyla, müze kent özelliği taşıyan kadim Bitlis şehrimizde başkanımızın da söylediği gibi NASA'nın gözü, yeryüzü cenneti Avrupa destinasyon alanı, Nemrut yanardağı ve krater gölü Türkiye'nin en yüksek üçüncü dağı, volkanik özellikli 12 ay boyunca başından kar eksilmeyen, ihtişamlı Süphan Dağı, Kubbet'ül İslam'ın üç şehrinden biri olan, sakin şehir özelliği bulunan Ahlat ilçemiz ve buradaki dünyanın en büyük Türk İslam Mezarlığı UNESCO Dünya Miras Adayı Listesi'nde bulunan Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı, yine Sultan ikinci Abdülhamid Han'ın gönül dostu Muhammet Küfrevi Hazretleri türbesi, İstanbul'da Eyüp Sultan hazretlerinin kardeşi Feyzullah El Ensari Hazretleri Türbesi, türkülere, manilere konu olmuş Beş minaresi zamanın üniversitesi konumunda olan ilim merkezi İhlasiye Medresesi, hanları, hamamları, türbeleri sizlerin ziyaretini beklemektedir. Bu tür projeler ülkemizin her köşesindeki güzellikleri tanıtmak ve turizmi geliştirmek adına büyük ve önemli adımlardır. Bu trenle ilimize gelen tüm yolcularımıza hoş geldiniz diyorum."

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, "Tatvan trenimiz ilk seferini gerçekleştirdi. Kadim şehir Bitlisimiz, 7 bin yıllık tarihe sahip olan bir ile geldiniz. İnşallah yarın çok güzel yerler göreceksiniz. Büyük İskender'in yaptırdığı Bitlis Kalesi'ni bu bölgenin ilk üniversitesi olan İhlasiye Medresesini, köprülerini, hanlarını, hamamlarını çok güzel doğunun incisi Tatvan'ı, aynı zamanda Nemrut Krater Gölü'nü ve Büyük Selçuklu Mezarlığı'nı Ahlat'ta göreceksiniz. Tabii biz Bitlisli hemşehrilerimiz güzel bir turizm trenini burada karşılamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ve inşallah bunun devamı olması için de valiliğin öncülüğünde inşallah bu trenin buraya gelmesini, seferlerinin de sık olmasını sağlayacağız. Ben şehrimiz adına hepinize hoş geldiniz diyorum. Şeref verdiniz. İnşallah siz buradan giderken bir gönül elçisi olarak Bitlis'i gördüğünüz gönül dostlarınıza tavsiye edersiniz."

Yapılan konuşmaların ardından yolcular ve protokol üyeleri halay çekti. Tatvan'a uzun bir yolculuğun ardından gelen misafirler, karşılamadan dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi. Trenle gelen misafirler gün boyunca Bitlis'in tarihi mekanlarını ziyaret ederek, Ankara'ya geri dönecekler.