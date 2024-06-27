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Giriş Tarihi: 27.6.2024

Belediye başkanı turisti ezdi

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
MEHMET AL MEHMET AL
Hayrettin YENEL
Belediye başkanı turisti ezdi
Gaziantep'in Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan'ın Antalya'da aracıyla çarptığı Danimarka uyruklu turist öldü. Kaza önceki gece 02.30 sıralarında Alanya-Antalya karayolunda meydana geldi. İddiaya göre, Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan idaresindeki araç, Danimarka uyruklu Rami Ali Surul'a çarptı. Surul, olay yerinde hayatını kaybetti. Olay sonrası ifadesi alınan Başkan Doğan serbest bırakıldı. Belediyeden yapılan açıklamada ise şahsın bir anda yola atladığı ve aşırı alkollü olduğu iddia edildi. Niğde'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında ise Mehmet Yaşar Kılınç (66) eşi Vesile Kılınç (57) ile kızı Ebru Kılınç (29) hayatını kaybetti. Antalya'da park halindeki araçlara ve elektrik direğine çarpan otomobildeki Hüseyin Gözmen öldü.
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Belediye başkanı turisti ezdi
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