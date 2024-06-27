Çocuklarınız tatilde sanal tuzağa düşmesin

Milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği yaz tatili başladı. Ancak tatilin keyfini çıkarmak isteyen çocuklar boş zamanlarının büyük bir bölümünü maalesef bilgisayar, tablet ve akıllı telefon gibi teknolojik cihazların başında geçiriyor. Bu durumu fırsata çeviren siber suçlular, dış dünyayı yeteri kadar tanımayan çocuklara çeşitli manipülasyon teknikleriyle saldırılar düzenliyor. Yaz dönemiyle birlikte çocuklara yönelik siber saldırıların arttığını ve bunun önüne geçmek için en büyük görevin ebeveynlere düştüğünü ifade eden bilişim uzmanları, ebeveynlerin alması gereken önlemleri SABAH'a şöyle sıraladı:Çocukların çevrimiçi ortamda, özellikle de sosyal medya ve oyun platformlarında daha fazla zaman geçirmeleri, onları çevrimiçi taciz ve zorbalığa karşı daha açık bir hedef haline getiriyor.Kötü niyetli kişiler genellikle sosyal medya, oyun platformları ve sohbet odaları aracılığıyla çocukları hedef alıyor. Kendilerini aynı yaşta ve arkadaş canlısı kişiler olarak tanıtan saldırganlar, çocukları hem çevrimiçi hem de çevrimdışı ortamda tehlikeli durumlara çekebiliyor.İnternet, çocukların zihinsel ve duygusal sağlığına zarar verebilecek şiddet içerikli videolar, müstehcen materyaller ve nefret söylemi gibi uygunsuz içeriklerle genç zihinlere zarar verebiliyor.Yalnızca yetişkinler değil, çocuklar da dolandırıcılar için hedef olabiliyor. Çocukların kişisel bilgilerini paylaşmaları veya evlerindeki cihazlara kötü amaçlı yazılım indirmeleri için çocukları kandıran saldırganlar, amaçlarına ulaşmak için spam e-postalar, mesajlar veya metinler gönderebiliyor.Uygulamalar ve platformlar, kullanıcılardan kişisel bilgiler toplayabilir veya yaş, konum ve telefon numarası gibi dijital kötü niyetli kişiler tarafından istismar edilebilecek hassas verileri paylaşmalarını isteyebilir.