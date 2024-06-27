İzmir’de cicim ayları bitti.. Ulaşımdan sonra içme suyuna da zam

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) Genel Müdürlüğü geçtiğimiz Ocak ayından geçerli olmak üzere suya yüzde 15 zam yapmıştı. Zamla birlikte; konutlarda 0-10 metreküp suyun fiyatı 19,21 liradan 22,09 liraya, 11-20 metreküp suyun fiyatı 24,56 liradan 28,25 liraya, 21 ve üzeri metreküp suyun bedeli ise 45,99 liradan 52,89 liraya yükseldi. Atık su bedelinin de eklenmesiyle birlikte İzmirliler konutlarda 0-10 metreküp suyu 33,13 lira, 11-20 metreküp suyu 43,27 lira, 21 ve üzeri metreküp suyu ise 79,33 liradan kullanmaya başladı.

YÜZDE 50 OLARAK PLANLANDI

İZBB eski yönetimi geçtiğimiz yıl kasım ayında 2024 mali yılı tahmini gelir gier bütçesini hazırlarken Temmuz ayında suya yüzde 50 oranında zam yapmayı öngördü. Bu durum bütçe hesaplamasına da yansıdı. Geçtiğimiz aylarda içme suyunda 0-4 metreküp suya yapılan indirimin bütçeye maliyetinin 400 milyon lira civarında olduğu öğrenildi.

ORANI TUGAY BELİRLEYECEK

Yerel seçim öncesi İzmirliler en ucuz suyu kullanacak diyen Tugay toplu ulaşımdan sonra içme suyuna da zam kararı aldı. Cuma günü toplanacak İZSU Genel Kurulunda suya yapılacak zam oranı masaya yatırılacak. Tahmini gelir gier bütçesine göre öngörülen yüzde 50'lik zammın kaça çekileceği henüz netlik kazanmazken son kararı Cemil Tugay söyleyecek. Kulislerden sızan bilgiye göre zam oranı yüzde 20-30 arasında olacak.

EN DÜŞÜK SU FİYATINA SAHİP İL İZMİR OLACAK MI?

Tugay, seçildikten sonra toplanan ilk meclis toplantısında, "Bütçeyi bozmadan işleyişi bozmadan amacımız İzmir'i Türkiye'de en düşük su fiyatına sahip il yapmak" açıklamasında bulunmuştu.

YÜZDE 25 İNDİRİM

İzmir Büyükşehir Belediyesi 1 Haziran 2024'ten itibaren 0-4 metreküp su fiyatlarında yüzde 25 oranında indirime gitmişti. Diğer Büyükşehirlerdeki zam oranlarının kesinleşmesinin ardından İzmir'in en ucuz suyu kullanıp kullanmayacağı ise merak konusu.

