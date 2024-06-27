Mali polis saatlerdir İzmir’in Seçil Erzan’ını arıyordu

İzmir'de özel bir bankanın Bornova Şubesi'nde, yeni bir Seçil Erzan vakası yaşandı. Aynı zamanda Karşıyaka Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyesi ve Karşıyaka Altyapı Basketbol Başkanı olan banka şube müdürü Hatice Ö., iddiaya göre, yüksek kar vaadiyle fonda ve altın alarak değerlendirmek üzere aralarında Karşıyaka Spor Kulübü'nün 3 yöneticisi ile 2 iş insanından yaklaşık 200 milyon lira topladı.

Ancak, topladığı paraları fona yatırmayan, altın da almayan Hatice Ö.'nün parayı üçüncü kişilere gönderdiği ileri sürüldü. Hatice Ö.'nün para topladığı bu kişilere zaman zaman ihtiyaçları kadar para gönderdiği ancak, bir süre sonra dolandırıldıklarını anlayan iş insanlarının şikayeti üzerine Hatice Ö., hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

Polis, yüzlerce kişiyi benzer şekilde dolandırdığı ileri sürülen Hatice Ö.'nün yakalanması için çalışma başlattı.Olayla ilgili banka da inceleme başlatırken, Hatice Ö.'nün bankayla ilişiği de dün itibariyle kesildi.

MALİ POLİS HATİCE Ö.'YÜ HASTANEDE BULDU

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri saatlerdir İzmir'in Seçil Erzan'ı Hatice Ö.'yü arıyordu. Ekipler şüpheli kadının izine İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi Acil Servisi'nde rastladı. Hatice Ö.'nin dün akşam çok sayıda ilaç içerek intihar girişiminde bulunduğu ve ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı ortaya çıktı. Hatice Ö.'nün tedavisinin polis gözetiminde devam ettiği, tedavisi tamamlandıktan sonra gözaltına alınacağı öğrenildi. Hatice Ö.'nün parayı gönderdiği döviz bürosu sahibi şüpheli de ekipler tarafından yakalandı. Operasyonda gözaltı sayısı 2'ye yükseldi.