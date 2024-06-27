MİT, 33 yıllık azılı teröristi avladı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) yurtdışında çok önemli bir operasyona daha imza attı. Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey isimlerinden PKK/HPG Komuta Konseyi üyesi ve PKK/YPG Cezire Bölge Sorumlusu Orhan Bingöl kod adlı Ali Dinçe, Suriye Kamışlı'da nokta operasyonla etkisiz hale getirildi. 33 yıl önce örgüte katılarak Lübnan'ın Bekaa Vadisi'nde elebaşı Abdullah Öcalan'dan bire bir eğitim alan ve Duran Kalkan'ın yardımcısı pozisyonunda faaliyet yürüten Ali Dinçer'in, 2007'de Dağlıca'da Komando Taburu'na düzenlenen ve 12 askerin şehit düştüğü, 16 askerin yaralandığı saldırı ile 2008'de Aktütün Jandarma Karakolu'na yapılan eylemlere bizzat sorumlu olarak katıldığı öğrenildi. Bugüne kadar tespit edilen 28 şehit ve 10 gümrük memurunun kaçırılması gibi eylemlerde yer alan azılı teröristin, MİT operasyonuyla etkisiz hale getirilmesiyle şehitlerin kanı yerde kalmazken, terör örgütü operasyonla büyük darbe yedi.