Provokatör DEM’li vekil PKK’lı teröristin cenazesinde

Terör örgütü PKK'yla arasına bir türlü mesafe koyamayan DEM Partililer, teröristler için düzenlenen cenaze ve taziye organizasyonlarında ön sıralarda yer almaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Batman'ın Gercüş ilçesindeki Mava Dağı'nda düzenlenen operasyonda kırmızı kategoride aranan terör örgütü PKK'nın kadın kolu YJA STAR'lı Sultan Dağ ile Zeynep Nibat etkisiz hale getirildi. PKK'lı terörist Dağ için, Mardin'de geçen akşam saatlerinde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine teröristin yakınlarıyla birlikte DEM Partililer de katıldı. Katılan isimlerden birinin de DEM Partili Mardin Milletvekili Saliha Aydeniz olduğu ortaya çıktı. DEM'li vekil Aydeniz, geçtiğimiz günlerde de Diyarbakır ve Mardin'de yangında hayatını kaybedenler için taziye ziyaretinde bulunan Mardin Valisi Tuncay Akkoyun'a karşı provokatörlük yaparak tepki göstermişti. Taziye sahiplerinden biri "Burası taziye evidir, böyle konuşmaya hakkınız yok" demiş, Aydeniz ise parmak sallayarak "Sen konuşma. Haddine değil senin" diye cevap vermişti. Vali Akkoyun'u uğurlayan taziye sahipleri, Aydeniz ve peşindeki heyet için "Bunlar bozguncu, provokasyoncu. Bizim kapımız size her zaman açık" diyerek Vali Akkoyun'a destek vermişti. Öte yandan Aydeniz, 2019'da da HDP'den vekilken Van'da izinsiz pankart açarak yürüyüş yapmak istemiş, pankartı almaya çalışan kadın polis memurunun kolunu ısırmıştı. Aydeniz, polisin kolunu ısırmadan önce de başka bir polis memurunun üzerine yürüyerek yumruk savurmuştu.