Son dakika: Koray Aydın İYİ Parti’den istifa etti!

İYİ Parti Ankara Milletvekili Koray Aydın, İYİ Parti'den istifa ettiğini açıkladı.

İYİ Parti'de 2 senedir işlerin ters gittiğini dile getiren Aydın, bu süreçte partinin içine kapandığını, Altılı Masa sürecinin kötü yönetildiğini ve milletvekilliği için adaletsiz temayül yoklamaları yapıldığını dile getirdi. Akşener'in hem genel seçimlerde hem de yerel seçimlerde yanlış politikalar benimseyerek partiyi hezimete uğrattığını dile getiren Aydın, "İyi Parti'deki bütün bu erime ve gerileme süreci, bizzat Sayın Akşener'in sevk ve idaresinde gerçekleşti. Bugün itibariyle 2023 yılı başındaki 617 bin 513 üyesinin üçte birini, 2023 genel seçimlerinde aldığı oyun da yarıdan çoğunu 2024 yerel seçimlerinde ne yazık ki kaybetti" dedi.



"BAĞIMSIZ DEVAM EDECEĞİM"

Kurucuları arasında yer aldığı partiden istifa ettiğini duyuran Aydın, Dervişoğlu'nu da eleştirerek, "İyi Parti yönetimi açıklamalarıma duyarsız ve kayıtsız kaldı. Endişelerimi, uyarılarımı ve önerilerimi dikkate almadı. Gerekli adımları zamanında, yeterince ve gereğince atmadı. Hizmetlerime ve mücadeleme bağımsız milletvekili olarak devam edeceğim. Allah'a ısmarladık İyi Parti" ifadelerini kullandı.